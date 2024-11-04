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CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle açma girişiminde bulundu

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CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle açma girişiminde bulundu
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), "Meclis Genel Kurulu'nun en son meşru toplantısını 18 Ekim’de yaptığı gerekçesiyle, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Başkanlığı'nda Meclis oturumunu 'Meclis Başkanlığı Seçimi'" gündemiyle açma girişiminde bulundu.
Meclis’te Özdenefe oturumu açmak üzere Başkanlık koltuğuna oturdu. UBP milletvekilleri duruma tepki gösterdi.
Özdenefe ilk olarak, Meclis oturumunun en son meşru toplantısını 18 Ekim’de yaptığı gerekçesiyle tutanaktaki “9. Oturum” ifadesinin “8. Oturum” olarak düzeltilmesini istedi.
Özdenefe, canlı yayını kesen BRTK’ya yayına devam etmesi yönünde çağrı da yaptı.
"Yoklama alınmasının" ardından “oturuma” nisap yetersizliği nedeniyle 10 dakika ara verildiğini açıklandı.
 
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