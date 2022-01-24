“CTP bu seçimden çok güçlü çıktı”

CTP Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin oy oranı ve vekil sayısını yüzde 50 artırdığını söyledi ve “CTP bu seçimden çok güçlü bir şekilde çıkmıştır. Politikalarımızın, halkımızda çok ciddi bir teveccüh verdiğini gördük” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün yapılan seçimlerde CTP’nin oy oranı ve vekil sayısını yüzde 50 artırdığını vurguladı. Seçim sonuçları üzerinde parti genel merkezinde açıklama yapan Erhürman, Meclis’te çok ciddi bir grupla yer alacaklarını belirtti. Erhürman, bu sonuçların ardından daha da güçlenerek çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Halkın yanında daha fazla yer alarak bu yolda yürümeye devam edeceklerine vurgu yapan Erhürman, “Halkla çok daha fazla yapacak işimiz var” diye konuştu. Seçim sonuçlarını yetkili organlarında değerlendireceklerini kaydeden Erhürman, Politikalarımızın, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşma vizyonunun, halkımız da çok ciddi bir teveccüh verdiğini gördük” dedi. Geniş bir ekiple Meclis’te yer alacaklarını ifade eden Erhürman, güçlü bir kadroyla halkın önüne çıktıklarını ve bu sonuçların ardından güçlenerek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Sonuçların Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Erhürman, CTP’nin bu seçimden güçlü bir şekilde çıktığını söyledi ve halkın içinden geçtiği bu kriz sürecinde CTP’nin görevini yerine getireceğini kaydetti. Başarı kriterinin herkese göre değişebileceğini belirten Erhürman, “Biz oy oranımızı da milletvekili sayımızı da artırmış durumdayız. CTP için başarı hükümeti kurmaktır” dedi. Bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için seçime giren insanlar olduklarını dile getiren Erhürman, “Birinci parti çıkmak bizim için temel başarıdır. Halkın yanında daha fazla yer alarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Halkımızın dünyayla bulaşma isteğini görüyoruz. Halkımızın istikrarlı bir yapıya ulaşma talebini görüyoruz. Halkla çok daha fazla yapacak işimiz var” şeklinde konuştu.“Partimize gösterdikleri teveccüh için de teşekkür etmek istiyorum. Sonuçlar gösteriyor ki biz anamuhalefet görevini üstleneceğiz” diyen Erhürman, CTP sonuçlara bakıldığında gerek oy oranını, gerekse milletvekili sayısını %50 veya biraz üzerine artırdığına işaret etti.Erhürman’ın açıklaması şöyle:“Meclis’te çok güçlü bir grupla yer alacağız ve bu politikalarımızın hayata geçmesi için çalışmaya yarından itibaren geniş kadromuzla ve kadromuzu tam kadro olarak koruyarak devam edeceğiz. Çok güçlü bir kadroyla CTP halkın önüne çıktı. Bu sonuçların ardından da daha da güçlenerek gerek vizyonumuzu hayata geçirmek konusunda, gerekse kadrolarımızı daha da, bugünkünden bile daha fazla zenginleştirmek konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçların Kıbrıs Türk Halkına hayırlı olmasını diliyorum.”Erhürman, “bu oranları başarı olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusunu işe şöyle yanıtladı:“Başarı kriteri herkese göre değişir. Ama bizim tespit ettiğimiz, halkın da tespit ettiği bir şey var. Biz oy oranımızı da milletvekili sayımızı da %50 veya daha fazlası olarak artırmış durumdayız ama CTP için başarı elbette birinci parti olarak çıkmak ve hükümeti kurmaktır. Dolayısıyla bundan sonrasında bu hedefi de ortaya koyarak ama vizyonumuz doğrultusunda, çünkü hep neyi söyledik seçim boyunca, biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için seçime giren insanlarız. Dolayısıyla elbette bir şey yapmak adına birinci parti çıkmak ve hükümet kurmak bizim için temel başarı kriteridir. Bu yolda da yapacaklarımızı da halkımıza daha fazla anlatarak, daha örgütlü çalışarak, halkın içinde daha fazla yer alarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz.Muhalefetin yolu açısından değil meselemiz, vizyonumuzu halkımızla paylaştık, dediğim gibi bu vizyonun halktan büyük bir teveccüh gördüğünü de gördük. Vizyonumuzu kadrolarımızla daha da geliştireceğiz. Halkımızın dünya ile buluşma isteğini görüyoruz, halkımızın yoksulluktan kurtulma isteğini görüyoruz, halkımızın istikrarlı bir yapıya kavuşmak zorundaki talebini görüyoruz ve halkla birlikte bizim çok daha fazla yapacak işimiz var. o nedenle muhalefetimiz elbette politikalarımızla ortaya konulacak. Ama bu halka daha önce yapıldığı gibi yanlışlar yapılmaya devam edildiğinde de elbette çok sert bir muhalefet ortaya koyacağız. Umarım o yanlışlar yapılmaya devam edilmez.”