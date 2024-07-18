“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”

CMIRS anketine göre bu Pazar bir genel seçim gerçekleşse, CTP birinci parti konumuna yerleşmiş durumda. Ankete göre 2025 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erhürman en fazla oyu alan isim oluyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Haziran 2024 döneminde 500 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı.CMIRS anketine göre bu Pazar bir genel seçim gerçekleşse, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birinci parti konumuna yerleşmiş durumda.3 ay önceki ankette de birinci parti çıkan CTP’nin, son ankette, ikinci sıradaki UBP ile arasındaki farkı açtığı görülüyor.Yine söz konusu ankete göre 2025 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimlerinde Tufan Erhürman en fazla oyu alan isim oluyor.CMIRS’in direktörü Mine Yücel, genel seçim anketine ilişkin yorumunda, “hemen her ankette UBP en yüksek oy alacak parti olarak ortaya çıkmaktaydı. Mart 2024 çalışmamızda ise CTP uzun zaman sonra ilk kez birinci parti durumuna gelmişti fakat fark oldukça düşüktü. Bu çalışmamızda CTP’nin oy farkını biraz daha artırdığını görmekteyiz” dedi.Yücel, “Ülkede böyle bir yönetim zaafiyeti varken muhalefetin de hazırlıklarını yapması ve yönetime geldiği zaman sorunları nasıl çözmeyi planladığını seçmene iyi anlatması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.CMIRS’in anketine göre yüzde 33,47 oranında oy alan CTP’yi, yüzde 29,52 oy oranıyla UBP takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 5,20 ile TDP bulunuyor.Ankete göre YDP oyların 4,57’sini alırken, DP 3,53’ünü, HP ise 2,49’unu alıyor.Cumhurbaşkanı seçimlerinde ise Tufan Erhürman, birinci turda oyların yüzde 35,48’ini alarak birinci oluyor. İkinci sırada, yüzde 29,23 ile Ersin Tatar bulunuyor. Üçüncü sıra ise yüzde 7,66 ile Mehmet Harmancı’nın. Kudret Özersay ise yüzde 7,46 ile dördüncü sırada bulunuyor.CMIRS Direktörü Mine Yücel'in yorumuna göre, uzun süredir ülke yönetiminde ciddi zaafiyetlerin olduğunu belirten çalışmalar, son dönemde CTP'nin (Cumhuriyetçi Türk Partisi) oylarını artırdığını gösteriyor. Mart 2024 anketinde, CTP uzun bir aradan sonra birinci parti konumuna yükselmişti. Haziran 2024 anketi, CTP'nin oy farkını biraz daha artırdığını ancak farkın hala hata payı içinde olduğunu ortaya koydu. Mecliste ikiden fazla partinin yer alacağı da bu anketin önemli bulguları arasında.Yücel, ülkede mevcut yönetim zaafiyetine rağmen muhalefetin de seçmene yönelik hazırlıklarını yapması gerektiğine dikkat çekti. Muhalefet partilerinin yönetime geldiklerinde sorunları nasıl çözeceklerini seçmenlere iyi anlatmaları gerektiğini vurguladı.Anket çalışması, 2025'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için de ilk durum tespitini içeriyor. Henüz adaylar belli olmasa da olası adaylar üzerinden yapılan anket, siyasi partilerin dağılımına paralel sonuçlar verdi. Katılımcılar, olası adaylar arasında birinci ve ikinci tercihlerini belirtmek suretiyle görüşlerini paylaştılar.