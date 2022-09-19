banner875
banner815
10 0
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
7 0
 
Kurultayda yumruklar konuştu
Kurultayda yumruklar konuştu
16 0
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
20 0
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
20 0
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
12 0
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
22 0
banner797

CTP, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa'yı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

banner476

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladı.

banner825
CTP, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa'yı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
 



CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy ile Milletvekili Ürün Solyalı, Avukat Ayşen Özdenefe ile birlikte bu sabah  Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’ne giderek, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğu ile onaylan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın iptali için dava dosyaladı.



Yüksek Mahkeme Mukayyitliği önünde açıklama yapan CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy, 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimlere 18 belediye ile mi 28 belediye ile mi gidileceğine yargının karar vereceğini vurguladı.



- “Yasa, hem kamu yararı hem de Anayasal açıdan sıkıntılar içeriyor”



CTP’nin, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası ile ilgili "Meclis’te büyük mücadele verdiğini" ve Yasa’nın Anayasa’ya aykırı unsurları olduğunu dile getirdiğini kaydeden Akansoy, Yasa’nın hem kamu yararı hem de Anayasal açıdan sıkıntılar içerdiğini söyleyerek, Ulusal Birlik Partisi’ni “vurdumduymazlıkla” suçladı.

“Yanlış yapanın yanına kar kalmayacağı bir düzen için elimizden gelen her türlü gayreti ve mücadeleyi sürdüreceğiz. Ana muhalefet partisi olarak yanlış yapanın yanlışını düzeltmek ve doğru noktaya çekmek bizim sorumluluğumuzdur” diyen Genel Sekreter Akansoy, CTP’nin Meclis’te ve sokakta verdiği mücadeleyi hukuk yoluna başvurarak da sürdüreceğini belirtti.



- “Kimsenin CTP’yi bu gibi konuları mahkemeye taşıdığı için eleştirmeye hakkı yok”

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıkları için kendilerine yöneltilen eleştirilere işaret eden Akansoy, hiç kimsenin CTP’yi bu gibi konuları mahkemeye taşıdığı için eleştirmeye hakkı olmadığı düşüncesini ortaya koydu.

“Bugün itibarı ile yeni bir süreç başladı. Daha önce meclis kararı ile birlikte seçimlerin 25 Aralık tarihinde yapılması için bir karara vardık. O ayrı bir konudur, belediyelerin birleştirilmesi konusu ayrı bir konudur” diyen Akansoy, Mahkeme’nin vereceği karar doğrultusunda seçimlere 18 ile mi 28 ile mi gidileceğinin karara bağlanacağını belirtti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.