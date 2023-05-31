CTP adayı Özuslu adaylık başvurusunu yaptı

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için resmî adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na yaptı.





Sami Özuslu’ya, adaylık başvurusu sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Başvuru sonrası basına açıklama yapan Özuslu, “Temiz bir seçim kampanyası” diledi, karalama değil, herkesin kendini anlatacağı, vizyonunu ortaya koyacağı bir kampanya süreci temenni etti.

Ülkenin yakın zamanda büyük bir acı yaşadığını, “meleklerini” kaybettiğini ifade eden Özuslu, “İsias dosyasının takipçisi olacağız, bu büyük acı yüreğimizden çıkmayacak” ifadelerini kullandı.

Bu seçimin ülke demokrasisi için önemine işaret eden Özuslu, seçimin, toplumu ileriye taşıyacak adımlar atılması ve ülkedeki kötü gidişata “hayır” denmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Özuslu, “Her zaman halkın içindeyim, CTP’nin duruşu vizyonuna destek istiyoruz. İddialıyız” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, seçimin adaylara ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

Seçimin, ülkedeki değişimi başlatması açısından önemli olduğunu ifade eden Erhürman, vizyona ihtiyaç olduğunu, ekonomide sıkıntılar olduğunu, dünyaya kendini anlatmaları gerektiğini, saray önüne çekildiklerini, halkı geriye doğru götüren değil ileriye taşıyan bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erhürman, bu seçimin o yüzden önemli olduğunu ifade ederek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, gençlerin ülkesinde sosyal adalet içinde yaşama hakkı için mücadele verdiklerini kaydetti.

“Birlikte kardeşçe bu ülkede yaşıyoruz, bu bilinçle seçim olsun” diyen Erhürman, seçim sürecinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

