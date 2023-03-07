CTP, ad-hoc komiteden çekildi

CTP, depremlerin ardından Meclis’te kurulan AD-HOC Komite'den çekildi. CTP lideri Erhürman, hükümetin maaş kesintileriyle ilgili geri çektiği yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnameye benzer bir yasa önerisi hazırlamakta olduğunu belirtti

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), "Depreme Dair Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite"den çekildiğini açıkladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; belediyeler, maaşlılar, iş insanları, esnaflar ve zanaatkârlar gelirinin bir kısmından vazgeçerken, Maliye’nin kendi gelirinden vermeyecek ve kendi giderlerinden tasarruf etmeyecek olmasını eleştirerek, bu tutumu insanlarda oluşan duyarlılık ile hassasiyeti istismar etmek olarak niteledi.

CTP milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyerek, Depreme Dair Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komiteden çekildiğini duyurdu ve Komiteden çekilme gerekçelerini açıkladı.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’ye katkı yapılabilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ta depreme hazırlık kapsamında yapılması gereken harcamaların karşılanabilesi için kaynak oluşturma ihtiyacının ortaya çıktığını anlattı.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz kaynağa ihtiyaç duyulduğu konusunda herhangi bir şüphe taşımıyoruz” diyen Erhürman, kaynağa ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra Hükümetin izlemek istediği yöntemi eleştirdi.

Hükümetin Anayasa’ya aykırı bir yasa gücünde kararname çıkardığını ve bununla birlikte aynı içerikte bir yasa tasarısını Meclis’e sunduğunu anımsatan Erhürman, hem muhalefet olarak kendilerinin hem sendikaların hem ekonomik örgütlerin hem de sivil toplum örgütlerinin bunun yanlış bir yöntem izlenerek yapıldığını açıkladığını belirtti. Erhürman, bunun üzerinde Hükümetin hem Yasa Gücünde Kararnameyi hem de yasa tasarısını geri çekmek zorunda kaldığını anlattı.

Kaynak ihtiyacının karşılanması için en doğru yöntemin bir ek bütçe hazırlanması olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bu ek bütçe hazırlanmayacaksa da ona benzer biçimde bir yasa tasarısı hazırlanacaksa da muhakkak o yasa tasarısının içerisinde yalnızca gelir kalemleri değil, gider kalemleri de yer almalıdır” dedi.

Kayıt dışılığı büyütecek bir yaklaşım olacağı gerekçesiyle kayıt içinde olanlardan kesinti yapılmaması konusunda uyarıda bulunduklarını belirten Erhürman, kurulan Ad-Hoc Komitede katkı koymaya çalıştıklarını anlattı.

Erhürman, “Gördük ki hükümet aslında geri çektiği yasa gücünde kararname ve yasa tasarısındaki yaklaşımını aynen devam ettirmek dışında herhangi bir çabaya açık değil” dedi ve ekonomik örgütler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ile muhalefetin konuyla ilgili konsensüsünün bile Hükümeti yaklaşımından vazgeçirmediğini kaydetti.

Ad-Hoc komitede hükümet adına bulunan birkaç milletvekilinin sadece kendi imzalarıyla Meclis’e bir yasa önerisi sunmaya hazırlandığını ve bu önerinin de kayıt içinde olanlardan yapılacak kesintiyle oluşturulacak bir kaynağı içerdiğini, Maliye’nin hangi gelirlerini aktaracağını ve Maliye’nin nelerden tasarruf ederek buraya kaynak yaratacağını ise içermediğini vurguladı. Öneride, sadece lüks tüketimin değil her türlü tüketimin vergilendirilmesi yaklaşımıyla da karşı karşıya kaldıklarını belirten Erhürman, bunları kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

“KISA BİR SÜRE SONRA ASGARİ ÜCRETLİDEN VE DİĞER DAR GELİRLİLERDEN DE KESİNTİ GÜNDEME GELECEK”

Maaş kesintisini reddetmek için 15 günlük bir süre tanındığını bildiren Erhürman, şunları kaydetti:

“Yaklaşımımızın önemli unsurlarından biri dar gelirlilerden kesinti yapılmamasıydı. Dolayısıyla bir önceki yasa gücünde kararname ve yasa tasarısında asgari ücretliden de, sosyal sigorta emeklisinden de kesinti yapılması gündemdeydi. Bu kez barajı bizim çabalarımızla 15 bin TL’ye kadar çektiler. Yani 15 binin altında olanlardan kesinti yapılmayacak ilkesi geldi. Ama uyarılarımıza rağmen şununla karşılaşıyoruz metinde yine: Biliyorsunuz, kısa bir süre sonra yeni hayat pahalılığı yansıtılacak maaşlara. Dolaysıyla şu anda 15 bin olmayanlar çok kısa bir süre sonra 15 binin üzerine çıkabilecek. O durumda onlar da kesinti kapsamı içerisine dâhil olacaklar. Dolayısıyla bizim öngördüğümüz gibi gerçekleşirse hayat pahalılığı, kısa bir süre sonra asgari ücretliden ve diğer dar gelirlilerden de kesinti gündeme gelecek. Hem de o zaman ‘Ben şimdi vazgeçiyorum’ deme şansı da, yasanın yazılma sistematiğine bakarsak, olmayacak. Dolayısıyla asgari ücretli vazgeçme şansına da sahip olmayacak.

Bu yaklaşım baştaki yaklaşımdan hiç de farklı değil. Bütün ekonomik örgütler, bütün sendikalar, bütün sivil toplum örgütleri, muhalefet demin sıraladığım unsurlarda hemfikir olmasına rağmen karşımızdaki yönettiğini iddia eden yapı ‘Ben yaparım olur’ zihniyeti ile metazori bir biçimde bu kaynağı, alım gücü zaten düşmüş olan insanların ve zaten daralmış olan ekonominin, alım gücü daha da düşme ve daralma pahasına verecekleri ile oluşturulan bir kaynaktan bahsediyor. Bunu kabul etmek mümkün değil.”

Maliye’nin tasarrufa gitmesi ve birtakım gelirlerini aktarması gibi adımlar atılmazken, maaşlarda kesinti yapılacağını söyleyen ve ardından ise büyük başarı göstermiş gibi davranılacağını ifade eden Erhürman, “Siz yapmış olmayacaksınız. İnsanlardan haksız buldukları, yanlış buldukları bir şeyi zorla keserek siz kendiniz yaparmış gibi göstereceksiniz” dedi.

Erhürman, “Belediyeler gelirlerinin bir kısmından vazgeçecek; maaşlılar gelirlerinin bir kısmından vazgeçecek; hâlihazırda kayıt içinde olan iş insanları, esnaf ve zanaatkâr gelirinin bir kısmından vazgeçecek ama Maliye buraya kendi gelirinden bir kuruş koymayacak; Maliye kendi giderlerinden bir kuruş tasarruf etmeyecek. Toplanan kaynakla yapılan işin şanı şöhreti de Maliye’nin ve merkezi idarenin hanesine yazılacak. Planlanan şey çok özetle bu” dedi ve bu tutumu insanlarda oluşan duyarlılık ile hassasiyeti istismar etmek olarak niteledi.

Erhürman, Ad-Hoc Komitenin anlamsız olduğunu söyleyerek, komiteden çekildiklerini de açıkladı.

