banner913
banner932
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
16 0
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
51 0
 
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
13 0
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
12 0
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
17 0
İskele'de Melek Mosso coşkusu
İskele'de Melek Mosso coşkusu
27 0
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
13 0
banner964

CTP, AB Yapısal Reform Destek Ofisi yetkilileriyle görüştü

banner476

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul etti.

banner974
CTP, AB Yapısal Reform Destek Ofisi yetkilileriyle görüştü
banner971
Verilen bilgiye göre,  parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan katılırken, AB Yapısal Reform Destek Ofisi adına Müdür Judit Rozsa, Müdür Yardımcısı Kjartan Björnsson ve Kıbrıs Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelere ve "AB-Kıbrıs Türk toplumu" ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.