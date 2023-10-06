CTP, AB Yapısal Reform Destek Ofisi yetkilileriyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan katılırken, AB Yapısal Reform Destek Ofisi adına Müdür Judit Rozsa, Müdür Yardımcısı Kjartan Björnsson ve Kıbrıs Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas yer aldı.Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelere ve "AB-Kıbrıs Türk toplumu" ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.