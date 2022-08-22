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Credıtwest Bank ve Girne Belediyesi'nden vatandaşın hayatını kolaylaştıran işbirliği

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Credıtwest Bank ve Girne Belediyesi işbirliği ile fatura ödemeleri banka şubeleri ve dijital kanalları aracılığıyla anında gerçekleşiyor

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Credıtwest Bank ve Girne Belediyesi'nden vatandaşın hayatını kolaylaştıran işbirliği
Girne Belediyesi’ne ait faturalarCreditwest Bank veznelerinden, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve West Notifier uygulaması üzerinden abonelik ekleyerek fatura günü bildirim alınıp, istenen andaödeme yapılabiliyor.  Creditwest Bank müşterileri otomatik ödeme talimatı vererek de Girne Belediyesi’ne ait faturaların düzenli olarak ödenmesini sağlayabiliyor.
SU FATURALARI, EMLAK VERGİSİ, İŞ YERİ VERGİSİ, PARK CEZASI, ve DİĞER BELEDİYE FATURALARI INTERNET ÜZERINDEN  VE WEST NOTIFIER UYGULAMASI İLE  ANLIK OLARAK ŞUBEYE GITMEDEN ÖDENEBİLİYOR
Girne Belediye hizmetlerinin Creditwest Bank üzerinden anında ödenmesi  ile ilgili anlaşmayaGirne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu. İmza toplantısına Creditwest Bank Girne Şube Müdürü Caner Demircioğlu ve Yönetmen Sevtap Mağaracıile Girne Belediyesiyetkilileri katıldı.
NİDAİ GÜNGÖRDÜ: GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA BULUNDUĞUNUZ YERDEN BELEDİYE ÖDEMELERİNİ ANLIK YAPABİLMEK  GEREKİYOR
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Belediye hizmetleri yürütülürken insanların belediyeye kolay ulaşabilmesi, belediye ile olan iletişimlerini en kolay şekilde yapabilmesinin günümüzde şart olduğunu belirtirken, bu çağdaş olanakların en önemlisinin vatandaşların belediyeden aldıkları hizmeti, kolay hızlı ve doğru bir şekilde ödemeleri olduğunu söyledi. Güngördü‘BugünyaptığımızbusözleşmeileCreditwestBank ve GirneBelediyesiarasındazatenvarolanbubağlardahaçağdaşbirçizgiyegelmiştir. Dolayısıylahizmetalanve hizmetvereninişakışındaönemlibir zaman kazanımısağlandı’diyekonuştu.
Ülkemizdeartıkyaşamınpahalıolması ve ulaşımmaaliyetlerininartmasıileinsanlarınbulunduklarınoktadanbelediyeveyabaşkabirkurumaödemelerininanındagerçekleşmesininönemliolduğunubelirtenGüngördü,Creditwest Bank ailesineher zaman sağladıklarıişbirliğindendolayıteşekküretti. 
MAZHER ZAHEER: KAMU KURUMLARI, YEREL YÖNETİMLER VE ÜNİVERSİTELER İLE FİNANS TEKNOLOLOJİSİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİYAPMAYA HAZIRIZ
Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın altyapısına sürekli yatırım yaptığını ve müşterilerinin bulundukları yerden birçokbankacılık işleminidijital kanallarımızdan pratik bir şekilde yapabildiğini,Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.
Zaheer, bugüne kadar Kıbrıs halkının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok bankacılık ürünü, hizmeti ve uygulaması geliştirdiklerini, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile finans teknolojisialanında iş birliğiyapmaya hazır olduklarını belirtti.
Her konuda iş birliğine hazır olan Girne Belediyesine başkan nezdinde teşekkür etti.
 
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