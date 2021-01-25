Cranberries Dance ve Gym Center eğitmeni ve üyesi pozitif

Lefkoşa'da faaliyet gösteren spor ve dans merkezi bir çalışan ile üyenin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kapatıldı.Lefkoşa'da Damdelen Petrol arkasında bulunan Cranberries Dance ve Gym Center direktörü Eda Kutruza tarafından yapılan açıklamada, bir süre önce merkezlerine üye olan bir kişinin pozitif çıkması sonucunda karantinaya alındıklarını belirterek, karantinada yapılan ilk testler sonucunda kendisinin testinin negatif çıkarken, merkez eğitmenlerinden Selin İnan'ın testinin pozitif olduğunu açıkladı.Kutruza 18.1-2021 pazartesi gününden itibaren kendileriyle temasta olan kişilerin test yaptırmasını önerdi.Eda Kutruza'nın paylaşımı şöyle:Sevgili Üyelerim,Üyelerimizden bir kişinin covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından karantina oteline alındık.Bana yapılan test sonucu NEGATİF olup,reformer eğitmenimiz SELİN İNAN ın test sonucu POZİTİF çıkmıştır. Ben önlem amaçlı Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü süre boyunca karantina merkezinde izole olacağım.Bu süre boyunca stüdyomuzda hizmet veremeyeceğiz.Pazartesi (18.01.21) gününden itibaren bizlerle temasda bulunan herkesin, sorumluluğumuz gereği test yapmalarını önemle rica ederiz.. Sağlıkla kalın