CTP’nin “Barış Ateşi” etkinliklerine Mağusa ve Lefke’de devam edildi. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Çözümün adı federasyondur” dedi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta çözümün formülünün, siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu ifade ederek, “Çözümün adı federasyondur” dedi.

Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayriresmi toplantı öncesinde “Barış Ateşi” etkinliklerine Mağusa ve Lefke’de devam edildi.

Mağusa’da düzenlenen “Barış Ateşi” etkinliğinde konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, bu ateşleri yakarken, gençlerin ülkeden göç etmemelerini istediklerini, gençlerin köklerini bu topraklara salıp, geleceklerini bu topraklarda kurmalarını istediklerini ve hâlâ bunu hedeflediklerini kaydetti.

Kıbrıs’ta çözümün formülünün, siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu ifade eden Erhürman, “Çözümün adı federasyondur” dedi.

Rum lider Anastasiadis’in çıkıp “Ben BM Güvenlik Konseyi kararlarının çerçevesi içindeyim ama siyasi eşitliği de kabul etmem” dediğini dile getiren Erhürman, öyle seçenek belirlemekle olmadığını, siyasi eşitliği de, çözümü de, barışı da kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın çıkıp, yeni bir şey söyleyeceğini belirterek, ‘İki devletli, egemen eşitliğe dayalı bir çözüm istiyorum’ dediğine dikkat çeken Erhürman, “Sayın Tatar, 50 senedir dinlediğimiz hikayeyi söylüyor ve ‘Çözümsüzlük, çözümdür’ diyor. Biz çözümü istiyoruz, çözümü de, federasyonu da yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın hem iki devletliliği savunup, hem de Güney’deki hidrokarbon yataklarına ortak olmak istediğini savunan Erhürman, “Bizim kafamız net. Lefkoşa da bizim, Girne de bizim, Baf da bizim, Larnaka da bizim. Her yerde hakkımız var, hepsini paylaşmaya hazırız. Nerede doğmuş olursa olsun, bu topraklarda geleceğini kuran her Kıbrıslı Türk Baf’ta da söz hakkı sahibidir, Girne’de de söz hakkı sahibidir. Hidrokarbonda da hak sahibidir. Çünkü biz Kıbrıslıyız” ifadelerini kullandı.

