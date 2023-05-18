“Çözüm hayal oldu”

2’nci Cumhurbaşkanı Talat, “Rumların çoğunluğun federal bir çözümü kolay hazmedemeyeceğini gözlemledim" dedi; mevcut liderlerin sürdürdüğü siyaset için de çözümün hayale dönüştüğünü” söyledi

“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konulu konferans alanında uzmanların ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Konferans, AP Milletvekili Kızılyürek’in konuşması ve program hakkında bilgi vermesi ile başladı. Daha sonra Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Genel Direktörü Mario Nava'nın konferans için hazırladığı video mesajı paylaşıldı ve sırasıyla AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

KKTC’nin 2’nci Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs sorunu konusunda çok önemli bir rolü olan Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa angaje edilmesi ve çözüm için mutlaka Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, aksi takdirde kimsenin bir şey beklememesi gerektiğini kaydetti.

Talat, bunun kolay bir iş olmadığını ancak çok yönlü bir çalışma ile başarılabileceğine inandığını ve bu konuda en büyük görevin Avrupa Birliği’ne düştüğünü söyledi.

Kendi tecrübelerine de yer vererek, Crans Montana’ya kadar hem Türkiye-AB ilişkileri hem de Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Talat, Hristofyas’ın seçilmesinin ardından onunla birlikte çözüm hedefi doğrultusunda çalışmaya başladıklarını, bir buçuk yıllık sürelerinde garanti ve toprak konuları haricinde ciddi yakınlaşmalar sağladıklarını aktardı.

Ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis’in görüşmeleri sonucunda Crans Montana’ya kadar gidildiğini anımsatan Talat, burada kendisinin Rum halkının çoğunluğun iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal bir çözümü kolay hazmedemeyeceğini gözlemlediğini söyledi.

Mevcut liderlerin sürdürmekte olduğu siyasetleri de eleştiren Talat, söz konusu tutumları sonucunda Kıbrıs sorununun çözümünün “bir hayale dönüştüğünü” savundu.

Eskiden güven yaratıcı önlemler yerine çözüme odaklanılması gerektiğine inandığını ancak gelinen noktada tek araç olarak kalan güven yaratıcı önlemlerin muhakkak geliştirilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu kaydeden Talat, Kıbrıslı Rumlar ve Türklerin birbirine yakın durması ve ilişkileri sürdürmesi bakımından bunların önemli rol oynayabileceğini kaydetti.

Şu anda yine atılabilecek en önemli hususun, AB vasıtasıyla yapılacak işler olduğuna vurgu yapan Talat, iki toplumlu solar panel, geçmişte gündeme gelen ortak üniversite ya da Avrupa Birliği’nin sembolik olarak Türkçe’yi resmi dilleri arasına katarak hem Kıbrıslı Türklere hem de Türkiye’ye “sizi dışlamıyoruz” mesajı verilmesi gibi adımların öneminin altını çizdi.

Talat, “Kıbrıslı Türklerin zamanında zamanın liderlerinin yaptığı hatalar ve yanlışlar nedeniyle bugün cezalandırılmaya devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için AB’nin daha fazla çaba ortaya koyması gerekiyor” dedi.

