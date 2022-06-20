“Çözüm, giderlerin azaltılmasıdır”

Bağımsızlık Yolu, ekonomik kriz için çözümün halkın gıda, ulaşım, eğitim, sağlık ve barınma giderlerinin azaltılması olduğunu kaydetti



Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, emekçilerin ekonomik kriz yaşadığını ancak ultra zenginlerin kar sağlamaya devam ettiğini; asgari ücretin artırılmasının kalıcı bir çözüm olmadığını, çözümün halkın gıda, ulaşım, eğitim, sağlık ve barınma giderlerinin azaltılması olduğunu kaydetti.

Devletin eğitime ayırdığı bütçenin çok büyük bir kısmını özel okullara teşvik, muafiyet ve hibe olarak verdiğini savunan Rahvancıoğlu, kamusal eğitimi güçlendirmek için hiçbir düzenleme yapılmadığını; sağlıkta da durumun farksız olduğunu; sevklere ödenen paralarla devlet hastahanesine defa defa cihaz alınabileceğini iddia etti.

Rahvancıoğlu, tüm bu sorunlara kamusal bir çözüm üretilmesi gerektiğini; kaynağın da Servet Vergisi olduğunu vurguladı.

Rahvancıoğlu, “gıda, ulaşım, eğitim, sağlık ve barınmayı ucuzlatarak çözüm üretebiliriz, bu mümkün, halkın bu giderlerini azalttığınızda veya sıfırladığınızda gerçek bir sosyal devlet olarak enflasyonist olmayan yöntemlerle halka en az asgari ücreti arttırmak kadar gelir yaratmış olursunuz” diye konuştu.

Rahvancıoğlu, “Asgari ücretin belirlenmesinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun keyfine kalması başlı başına bir garabettir” dedi ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesini savunduklarını da kaydetti.

Rahvancıoğlu hükümetlerin ultra zenginlerin çıkarlarına uyacak şekilde görevlerini yaptıklarını savunu ve “Hükümetler, ana muhalefetiyle birlikte ultra zenginlerin üzerinde oturduğu koskoca serveti görmezden gelip, yoksulları birbirlerine kapıştırma siyaseti üzerinden hareket ettikleri sürece kendilerine verilen görevi yerine getiriyorlar, onların doğrusu bu” dedi.



