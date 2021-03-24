Covid-21’ler Ali Pilli’yi öldürmeye çalışıyor

Sağlık Eski Bakanı Pilli, kendi döneminde istihdam edilen 270 sağlık çalışanından 130’unun çalışmadığına yönelik iddialar üzerine Başbakan Saner’e “Bu çocuklardan özür dilemelisin” diye çıkıştı. Pilli, “Covid-19’un mutasyonlarından biri de iki ayaklı Covid-21’dir. Bu Covid-21’ler de Ali Pilli’yi öldürmeye çalışıyor” diye konuştu



UBP’de parti içi muhalefet dün Meclis’e taşındı.

UBP Milletvekili, Sağlık Eski Bakanı Dr. Ali Pilli, Meclis kürsüsüne çıkarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’e yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Sağlık Bakanı ve UBP Milletvekili Dt. Ünal Üstel de kürsüye gelerek Ali Pilli’nin açıklamalarına ve iddialarına yanıt verdi.

Sağlık Eski Bakanı Dr. Ali Pilli, kendisinin bakanlığı döneminde mevsimlik işçi olarak istihdam edilen ve pandemiyle mücadelede görevlendirilen 270 hemşire ve sağlık çalışanları arasından 130 kişinin çalışmadığına yönelik iddialara bu kez Meclis kürsüsünden sert yanıt verdi.

Pilli, bu gündemin bir süredir canlı tutulmaya ve kendisinin yıpratılmaya çalışıldığını savundu.

Başbakan Ersan Saner’in gözlerinin içine bakarak, “Bu çocuklardan özür dilemelisin” diyen Pilli, “Çalışmıyor diye suçladıkları çocuklar ön saflarda salgınla mücadele ederken, bu çocukları suçlayanlar yataklarının altında saklanıyorlardı” dedi.

“Çalışmıyor diye suçladıkları çocuklar ön saflarda salgınla mücadele ederken, bu çocukları suçlayanlar yataklarının altında saklanıyorlardı. Defalarca söyledim, çıksın Başbakan ve açıklasın. Açıklama yapan kişi başhekim değildir, atanmış bir kişidir çünkü Acil Durum Hastanesi ayrı bir hastane değildir. Bu algıyı Başbakan yaratıyor. Tüm oklar Başbakan’ı gösteriyor” diyen Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli, “Acil Durum Hastanesi’ni açarken sendika başkanları bu çocukların Acil Durum Hastanesi’nde çalışmasına izin vermedi, bu çocukları hemşire olarak kabul etmediler. Bu 130 kişi gerçekten çalışmıyorsa isimleri tek tek açıklasın ve hepsini işten atsın ama eğer çalışıyorlarsa çıkıp kürsüde bu çocuklardan özür dileyecek” dedi.

“BU ÇOCUKLARDAN ÖZÜR DİLEYECEK”

Pilli, “Bir haftadan beridir çıkıp televizyon ekranlarında Ali Pilli üzerinden karalama kampanyası yapılıyor. Sayın Başbakan çıkıp buradan açıklama yapacak ve bu çocuklardan özür dileyecek” şeklinde konuştu.

“İKİ AYAKLI COVID-21 MUTASYONLARI VAR”

“Covid-19 mutasyona uğradı bu mutasyonun adı da Covid-21’dir bu mutasyonlar iki ayaklıdır. Bunlar birilerinden direktif alarak hareket eden ve Ali Pilli’yi itibarsızlaştırma kampanyasını yürüten mutasyonlardır” diyen Pilli, “Bu Covid-21’lerin yaşaması için Ali Pilli gibilere ihtiyaç vardır. Bizi yok ederlerse onlara direktif verenlerin kendilerine ihtiyacı kalmaz, bunu çok iyi düşünsünler” diyerek uyarıda bulundu.

Başbakan Saner’e çıkıp açıklama yapması çağrısında bulunan Pilli, “Sayın Başbakan çıkıp buradan açıklayacak. Eğer bu çocuklar çalışmıyorsa söyleyecek, çalışıyorsa da söyleyecek. Ben bilmem ne demektir. Kayıtlar oradır. Herkes yatağında rahat yatırken bu çocuklar ön saflarda çalıştı” şeklinde konuştu.

Hem kendisine, hem de istihdam edilen bu kişilere haksızlık edildiğini savunan Pilli, çalışmayan biri varsa işten çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Ali Pilli, Covid-19’un mutasyonlarından birinin de ‘Covid-21’ olduğunu söyledi, bu ‘Covid-21’lerin de Ali Pilli ve Ali Pilli gibileri öldürmeye çalıştığını ifade etti. Pilli, Unutmasınlar ki bu ‘Covid-21’lerin yaşaması için bizlere ihtiyacı vardır, Ali Pilli gibi kişileri yok ederlerse, onlara direktif veren kişilerin yaşaması için bizlere ihtiyacı vardır, çok iyi düşünsünler karar versinler. Ali Pilli’yi öldüremezler” şeklinde konuştu.

