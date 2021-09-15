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Covid 19’u yenen Şaliş'ten 'aşı olun' çağrısı

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Mağdurlar Meyhanesi sahibi Nidayi Şaliş, 11 Eylül'de koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından iki günde sağlığına kavuştu.

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Covid 19’u yenen Şaliş'ten 'aşı olun' çağrısı
 
Hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Şaliş kısa sürede iyileşmesini aşılı olmasına bağlarak vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.
Nidayi Şaliş'ın paylaşımı şöyle:
“11 Eylül’de bana tüm gücüyle saldıran Covit-19 ‘u yendim evimdeyim hastalıkla ilgili hiç bir belirtim yok aşılı olmam beni 2 günde ayağa kaldırdı. Lütfen aşı olun sevdikleriniz için. Bu esnada beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür eder ve gönülden şükrediyorum. Yüce Allah ‘m sizleri evlatlarınıza ve sevdiklerinize bağışlasın.”
 
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