Covid-19’a aldıran yok

Mağusa Ehliyet Dairesi'nin önünde covid-19 tedbirlerine aldırış etmeden sosyal mesafesiz bir şekilde toplanan onlarca insan, hastalığın bulaşmasına davetiye çıkardı





Covid-19 vakalarının arttığı ülkemizde yeni bir skandal yaşandı.

Mağusa Ehliyet Dairesi'nin önünde covid-19 tedbirlerine aldırış etmeden sosyal mesafesiz bir şekilde toplanan onlarca insan hastalığın bulaşmasına davetiye çıkardı.

Sosyal mesafa ve maske kurallarına dikat etmeyen onlarca insan kendini korumuyor

Geçtiğimiz gün de aynı olay Ercan Havalimanı Gümrük Dairesi'nde yaşanmış onlarca insan covid-19 önlemlerine aldırış etmeden toplanmıştı.

Devletin denetimsizliği her alanda göze çarpıyor.

