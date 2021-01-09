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Covid-19’a aldıran yok

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Mağusa Ehliyet Dairesi'nin önünde covid-19 tedbirlerine aldırış etmeden sosyal mesafesiz bir şekilde toplanan onlarca insan, hastalığın bulaşmasına davetiye çıkardı

Covid-19’a aldıran yok
 
 
Covid-19 vakalarının arttığı ülkemizde yeni bir skandal yaşandı. 
Mağusa Ehliyet Dairesi'nin önünde covid-19 tedbirlerine aldırış etmeden sosyal mesafesiz bir şekilde toplanan onlarca insan hastalığın bulaşmasına davetiye çıkardı. 
Sosyal mesafa ve maske kurallarına dikat etmeyen onlarca insan kendini korumuyor
Geçtiğimiz gün de aynı olay Ercan Havalimanı Gümrük Dairesi'nde yaşanmış onlarca insan covid-19 önlemlerine aldırış etmeden  toplanmıştı.
Devletin denetimsizliği her alanda göze çarpıyor.
 
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