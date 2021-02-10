banner583
banner590
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
182 0
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
21 0
 
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
11 0
Cimnastikçiler evde çalışıyor
Cimnastikçiler evde çalışıyor
14 0
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
105 0
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
28 0
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
629 0
banner529
banner570

Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .

banner476

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), pandemi kaynaklı maddi sorunların üstesinden gelebilmek için bir dizi öneride bulunarak, hükümeti kaynak yaratmaya, sendika ve örgütleri de mücadele etmeye çağırdı.

Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
banner601
 Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), pandemi kaynaklı maddi sorunların üstesinden gelebilmek için bir dizi öneride bulunarak, hükümeti kaynak yaratmaya, sendika ve örgütleri de mücadele etmeye çağırdı. 
Parti, yazılı açıklamasında, faturanın emekçilerden değil, sermayedarlardan “servet vergisi” adıyla kesilmesi gerektiğini söyleyerek, ek bir dizi öneriyi şu şekilde sıraladı:
“Emekçilerden ve emeklilerden yapılan kesintilerin iade edilmesi,    
Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) kullanılabilir tüm kaynaklarının pandemi geçene kadar kullanılması, 
Bankaların ve büyük süpermarketlerin net gelirlerinden yüzde 10’luk bir kesinti yapılması, 
Pandemi öncesine yönelik tüm vergi borçlarına ödeme emirlerinin tebliğ edilmesi,
Güvenlik Kuvvetleri ve Din İşleri Dairesi’nin bütçesine yapılan artışların ve örtülü ödeneklerin, meclisteki siyasi partilerin aldığı maddi katkıların, dış temsilciliklere ait bütçelerin en az yarısının bu amaçla kullanılması,
Toplanacak kaynağın işçilerin mali olarak desteklenmesi için direkt işçilere ödenecek şekilde harcanması,
Büyük işletmelerin işten personel çıkarması yasaklanması ve pandemi sona erene kadar çalışanlarına minimum asgari ücret ödemelerinin zorunlu kılınması,
Güney-Kuzey ortak kriz masası oluşturulması,
Güney ve Kuzey arasında gidip gelen işçilerin öncelikli olarak aşılanması.”
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.