Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), pandemi kaynaklı maddi sorunların üstesinden gelebilmek için bir dizi öneride bulunarak, hükümeti kaynak yaratmaya, sendika ve örgütleri de mücadele etmeye çağırdı.

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), pandemi kaynaklı maddi sorunların üstesinden gelebilmek için bir dizi öneride bulunarak, hükümeti kaynak yaratmaya, sendika ve örgütleri de mücadele etmeye çağırdı.

Parti, yazılı açıklamasında, faturanın emekçilerden değil, sermayedarlardan “servet vergisi” adıyla kesilmesi gerektiğini söyleyerek, ek bir dizi öneriyi şu şekilde sıraladı:

“Emekçilerden ve emeklilerden yapılan kesintilerin iade edilmesi,

Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) kullanılabilir tüm kaynaklarının pandemi geçene kadar kullanılması,

Bankaların ve büyük süpermarketlerin net gelirlerinden yüzde 10’luk bir kesinti yapılması,

Pandemi öncesine yönelik tüm vergi borçlarına ödeme emirlerinin tebliğ edilmesi,

Güvenlik Kuvvetleri ve Din İşleri Dairesi’nin bütçesine yapılan artışların ve örtülü ödeneklerin, meclisteki siyasi partilerin aldığı maddi katkıların, dış temsilciliklere ait bütçelerin en az yarısının bu amaçla kullanılması,

Toplanacak kaynağın işçilerin mali olarak desteklenmesi için direkt işçilere ödenecek şekilde harcanması,

Büyük işletmelerin işten personel çıkarması yasaklanması ve pandemi sona erene kadar çalışanlarına minimum asgari ücret ödemelerinin zorunlu kılınması,

Güney-Kuzey ortak kriz masası oluşturulması,

Güney ve Kuzey arasında gidip gelen işçilerin öncelikli olarak aşılanması.”