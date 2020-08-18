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Covid-19 ile dans

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Girne'deki bir eğlence mekanında insanların sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak eğlenmesi tepki çekti

Covid-19 ile dans
Ülkede koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak düzenlenen partiler ve eğlence mekanlarındaki kalabalık görüntüler tepkilere neden oldu. Eleştirilenden sonra
Girne'de Club Q gibi bazı işletmeler kapanma kararı aldı.
Turizm şehri Girne'deki bir eğlence mekanına ilişkin paylaşılan fotoğrafta, insanların sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak parti yapması tepki çekti.
Fotoğrafla ilgili olarak, 'Covid-19 ile dans', 'Bu rezalet bir görüntü' gibi yorumlar yapıldı.
 
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