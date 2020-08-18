Girne'deki bir eğlence mekanında insanların sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak eğlenmesi tepki çekti

Ülkede koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak düzenlenen partiler ve eğlence mekanlarındaki kalabalık görüntüler tepkilere neden oldu. Eleştirilenden sonra

Girne'de Club Q gibi bazı işletmeler kapanma kararı aldı.

Turizm şehri Girne'deki bir eğlence mekanına ilişkin paylaşılan fotoğrafta, insanların sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak parti yapması tepki çekti.

Fotoğrafla ilgili olarak, 'Covid-19 ile dans', 'Bu rezalet bir görüntü' gibi yorumlar yapıldı.

