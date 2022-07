“COVID-19 hastalarının acil serviste muayene edilmesi endişe verici"

KTAMS, COVID hastalarının Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde muayene edildiğine işaret etti, bu durumun hem diğer hastalar, hem de sağlık çalışanları açısından endişe verici olduğunu belirtti



KTAMS, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine tüm periferlerden hasta gelmesine rağmen, bir de covid hastalarının sadece burada muayene ve takip edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, üç haftadır acil serviste yaşanan bu sıkıntılara çözüm üretmeyen Sağlık Bakanlığını göreve çağırarak, aksi halde grev dahil her türlü eylem haklarını kullanacaklarını vurguladı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, defalarca talep etmelerine rağmen Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’dan randevu alamadıklarını belirterek, “Sağlık Bakanına basın yoluyla acilen çözülmesi gereken sorunları aktarmak zorunda kaldık” dedi.

Yaklaşık bir aydır ülke genelindeki tüm covid hastalarıyla farklı şikayetleri olan hastaların Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde birlikte muayene edilip takiplerinin yapıldığını hatırlatan Bengihan, bu durumun hem gelen hastaları bulaş açısından endişelendirdiğini hem de hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının zaten fazla olan iş yükünü ve bulaş riskini artırdığını söyledi.

Her gün ortalama dört sağlık çalışanının covid olmasının bunun en açık göstergesi olduğunu ifade eden Bengihan, “Covid hastaları devlet hastanelerinin acil servislerinde karşılanırken; her servis kendi ile ilgili hastayı yatırır kararı alınmış böylelikle Pandemi hastanesi anlamsız bir şekilde Üroloji ve Göz Servisi gibi normal servislere çevrilmiştir” dedi.