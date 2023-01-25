Coşku ve gurur bir aradaydı

YDÜ’nün 2022-2023 güz dönemi mezunları için düzenlediği ilk törende 350 öğrenci keplerini atarak diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2022-2023 güz döneminde mezun olan öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Mezuniyet törenlerinin ilkinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Hemşirelik, Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 350 öğrenci mezuniyet coşkusunu kep atarak kutladı.

Mezunlar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği mezuniyet töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi’nden rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri de öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Konuşmasına, mezun öğrencileri tebrik ederek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Mezuniyetinizin bir son değil bir başlangıç olduğunu aklınızdan çıkarmayın” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Her biriniz dünyanın farklı bir ülkesini, farklı bir kültürünü ve farklı bir geçmişini temsil ediyorsunuz. 143 farklı ülkeden öğrencisi olan pek çok bağımsız yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun oldunuz. Aldığınız akademik eğitim kadar, yaşadığınız bu çok kültürlü atmosferin ve kuduğunuz arkadaşlıkların da sizleri geliştirdiğine zenginleştirdiğine eminim. Ve unutmayın ki, dünyanın neresine giderseniz gidin artık çok büyük bir ailenin üyesisiniz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner ise mezunları selamlayarak başladığı konuşmasını “Yakın Doğu Üniversitesi; verdiği akademik eğitimin yanı sıra sanat, bilim, sağlık ve teknoloji alanında hayata geçirdiği önemli başarılarla öğrencilerine kendilerini geliştirebilecekleri bir atmosfer yaratmayı sürdürüyor” sözleriyle sürdürdü.

Prof. Dr. Tülen Saner, “Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education, ODTÜ URAP ve AD Scientific Index 2023 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda, KKTC’nin açık ara en iyi üniversitesi olarak yer aldığı listede; Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye genelinde 5’inci Avrupa’da ise 408’inci sırada yer aldı. Ayrıca KKTC’nin en iyi akademisyenlerinin de sıralandığı listede, KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeninin 9’u; en iyi ilk 20 akademisyeninin ise 15’i yine Yakın Doğu Üniversitesi’nden oldu” dedi.

“Bu gün buradan mezun olan tüm öğrencilerimiz, güçlü bir alt yapıya sahipler. Ulusal ve uluslararası seviyede rekabet edebilecek gerekli bilgi ve beceri ile donatıldılar” diyen Prof. Dr. Saner, “Eminim ki; siz değerli mezunlarımız, en iyi yerlerde bizleri en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Sizler, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birer elçisi olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu de “Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm fakültelerimiz, öğrencilerimizi gelecekteki kariyerlerine hazırlamak ve aynı zamanda dünyanın her yerinde sürekli değişen ve talepkar bir hale gelen çalışma ortamına uyum sağlamaları için onlara en iyi eğitimi vererek, gerekli donanımları edinmelerini sağlamak için çalışıyor” ifadesini kullandı.

“Hepiniz bugün buraya yetenekli ve değerli bireyler olarak geldiniz. Sizleri geliştirmeye devam edecek zorlukların üstesinden gelmeye hazırsınız” sözleriyle mezunlara seslenen Prof. Dr. Eyüpoğlu, “Bugün bir son değil, bir başlangıç. Önünüzde yeni bir hayat uzanıyor. Yeni talepler, yeni sorumluluklar ve yeni fırsatlarla dolu yeni bir hayat. Burada bulunduğunuz süre boyunca fakültelerinize ve üniversitemize kazandırdıklarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biriniz farklı pek çok farklı ülkeden gelerek burada buluştunuz. Yakın Doğu Üniversitesi’ni tüm dünyada temsil edecek olmanızdan hepimiz gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin türkçe programlarından mezun öğrenciler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birincisi Günay Ertoplaoğlu, “Yıllarca mezun olacağımız günün hayalini kurduk. Bugün, bu uzun ve keyifli macerayı başarı ile tamamladık” ifadesini kullandı.

Üniversite hayatının kendilerini pek çok konuda geliştirdiğini söyleyen Günay Ertoplaoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bizlere aktardığı kaliteli eğitim ve bilgi birikimiyle; sorumluluklarını bilen, Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı başarılı birer bireyler olacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatları boyunca verdikleri desteklerden dolayı ailelerine ve fakülte hocalarına teşekkür eden Ertoplaoğlu, “Aldığımız diplomalarla eğitim hayatımız bitmedi. Eğitim, hayatın içinde her zaman devam ediyor. Bu yüzden her yeni günde kendimizi yenileyerek ve geliştirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden 2022-2023 güz döneminde birincilikle mezun olan Kehinda Titilayo, uluslararası öğrenciler adına yaptığı konuşmasına “Nereye gidersek gidelim, her zaman geriye dönüp bu üniversitenin bizi akademik ve sosyal olarak nasıl bir noktaya getirdiğini unutmayacağız. Burada öğrendiklerimiz sadece birer ders müfredatı değil. Birbirimize nasıl sahip çıkacağımızı öğrendik, farklı kültürlerden gelerek çeşitliliği anlamayı öğrendik, başarısız olsak da asla pes etmemeyi öğrendik” dedi. Kehinda Titilayo, “Sadece bir diploma kazanmadık. Aynı zamanda kalıcı arkadaşlar, bir aile ve ömür boyu sürecek hatıralar kazandık. Yakın Doğu Üniversitesi gerçekten de evden uzakta bir ev oldu bizim için” ifadesini kullandı.

“Kişisel olarak, süper kahramanım babama çok teşekkür ediyorum” diyen Kehinda Titilayo, “Hayallerim gerçeğe dönüştü, artık bir hemşireyim!” dedi.

