Coşku ve gurur bir arada

30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi



Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos Zaferi’nin 100'üncü yıl dönümü KKTC’de de kutlandı.

Kutlamaların merkezi, resmigeçit töreninin yapıldığı Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ydı.

Tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanması ile başladı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı. Tören resmigeçit ile son buldu.



