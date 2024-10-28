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Coşar’ın uyardığı araç kaza yaptı

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Rallici Serkan Coşar'ın, 20 Nisan'da sosyal medyadan uyardığı araç kaza yaptı

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Coşar’ın uyardığı araç kaza yaptı
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Başarılı Rallici Serkan Coşar, 20 Nisan'da "Girne'nin yeni trafik magandası" diyerek uyardığı o araç kaza yaptı. Serkan Coşar'ın "Ya birini yiyecek ya da kendini" diyerek sosyal medya hesabından uyardığı o sürücü Gönyeli Çemberi kaçış yolunda trafik kazası yaptı. Trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Gönyeli Çemberi kaçış yolunda önceki gün saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. 

39 yaşındaki Mahmut Hakan Kutlu, yönetimindeki 99 JG FK plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa-Girne ana yoluna giriş yapacağında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşları ile KGYS’ye ait direğe çarptıktan sonra, refüj içerisinde yan tarafı üzerine devrilip durdu.

Rallici Serkan Coşar, o aracın tehlikeli sürüşünü 20 Nisan'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile uyarmıştı.

Coşar, yeni bir paylaşım yaparak o uyarısını hatırlattı.

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