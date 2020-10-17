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Corona ülkemizde bir can daha aldı

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda Coronavirüs tedavisi gören 78 yaşındaki KKTC vatandaşı Aziz Çavlinı bu sabah yaşamını yitirdi.

Corona ülkemizde bir can daha aldı
 
Söz konusu hastanın yüksek risk grubunda olduğu, hiper tansiyon, diyabet gibi rahatsızlıkları ve kalbinde de pil olduğu belirtildi.
Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre yoğun bakımdaki hasta bu sabah 05:00 sularında yaşamını yitirdi
Pilli:Çavlin kronik hastalıklar taşımaktaydı Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören 79 yaşındaki Aziz Çavlin’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 12 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Aziz Çavlin’in , daha önce by pass ameliyatı geçirdiğini, kalp pili bulunduğunu, kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi kronik hastalıklar taşımakta olduğunu belirtti.
Bakan Pilli, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek hepimizin başı sağolsun dedi.
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