Copy-Paste hükümet programı

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve bakanlar tarafından okunan 27. hükümet programı, 26. hükümet programının bire bir aynısı olması dikkatlerden kaçmadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti’nin programı, dün Meclis’te okundu. Programın bir önceki dönemle noktasına virgülüne kadar aynı olduğu dikkat çekti. Hükümet programına ilişkin görüşmeler 28 Nisan’da yapılacak.Kabinede bir Bakan değişimi yapılamayınca istifa eden UBP-DP-YDP Hükümeti‘nden sonra kurulan 3’ncü UBP-DP-YDP Hükümeti , 59 gün önceki hükümet programlarının aynısı okudu ancak copy-paste programda tarihlerin dahi değiştirilmediği anlaşıldı.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın‘ın dikkatinden kaçmayan özensizlikte, gelecek zaman olarak “Şubat 2020” tarihi yazıldı.Barçın, “Copy Paste ‘in de bu kadarı olmaz be arkadaşlar. En azından ‘yeni’ hazırladığınız ‘hükümet programını’ bir okusaydınız” dedi.Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin özellikle ekonomiyi hızla ayağa kaldıracak adımları atacağı, temel hedefin KKTC halkının refahı ve mutluluğu için gerekli reformları hayata geçirmek olduğu kaydedildi.Önceki UBP DP hükümet programıyla büyük ölçüde benzer olan bu programa yapılan eklemeler arasında, mali suçlar, terör, kaçakçılık ve kara parayla mücadele gibi alanlarda etkin mücadele için Türkiye’yle işbirliği anlaşmaları imzalanması; afet ve acil durumların daha etkin yönetimi için Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği yapılması; müşavir statüsünde bulunanların göreve çağırılması; geri ödenmeyen Kalkınma Bankası kredilerinin tahsil edilmesi; kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılması; firmaların PTTAVM’de mağaza açmasına olanak sağlanması gibi maddeler yer alıyor.Hükümet programında, Rusya-Ukrayna savaşına işaret edilerek savaşın, dünyadaki tedarik zincirlerini olumsuz etkileyerek enerji ve gıda fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasına neden olduğu belirtildi.Programda, “Dünyanın en güçlü ülkelerinin ekonomilerini bile derinden etkileyen bu kriz ülke ekonomimizi de oldukça sarsmıştır. Hükümetin öncelikli hedefi ekonomide yaşanan olumsuzlukları gidererek mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratmak olacaktır” denildi.Hükümet programında kamu maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verileceği belirtildi.Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne işaret edilen hükümet programında, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunun en büyük göstergesi olmuştur. Uluslararası alanda yaşanan hem ekonomik hem siyasi gelişmeler iç ve dış politikada Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.Üç siyasi partinin bu zor dönemde hükümeti oluşturarak büyük sorumluluk örneği gösterdiğinin ifade edildiği hükümet programında, koalisyon ortağı üç siyasi partinin uyum içerisinde çalışarak özellikle ekonomiyi hızla ayağa kaldıracak adımları atacağı belirtildi.Hükümet programında, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, uyuşturucu madde kaçakçılığı, silah ticareti, suç gelirleri ve kara paranın aklanmasıyla mücadele, göçmen kaçakçılığı, insan ticaretiyle mücadele ve benzer konularda emniyet ve güvenlik güçlerinin daha etkin mücadele verebilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nden her türlü desteğin sağlanabilmesi için iş birliği anlaşmaları hayata geçirileceği de ifade edildi.Programda, afet ve acil durumların daha etkin yönetimi için Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği dahil gerekli adımlar atılacağı da belirtildi.Yeni programda ayrıca devlette müşavir statüsünde bulunan kamu personelinin uzmanlık alanlarına uygun olarak göreve çağrılacağı ve uzmanlıklarından faydalanılacağı da kaydedildi.Kalkınma Bankası tarafından verilen ve geri ödenmeyen kredilerin tahsil edilmesine yönelik gerekli adımlar atılacağının da belirtildiği hükümet programında, projelerin ilerlemesinde önemli gecikmelere yol açan kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.Programda, e-ticaretin geliştirilmesi çerçevesinde firmaların PTTAVM’de mağaza açarak tedarikçi olmaları sağlanarak hazırlanacak e-platform aracılığıyla ürünlerin Türkiye ve üçüncü ülke pazarlarına sunulmasına imkân verilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği protokolü imzalanacağı da ifade edildi.Hükümet programında tarih bile güncellenmedi. Programda gelecek zaman olarak “Şubat 2020” tarihi yazıldı