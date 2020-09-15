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Çöpler alev aldı

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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi arkasında çöplük alanına dönüştürülen yerde yangın çıktı

Çöpler alev aldı
 
 
 
Murat ASLAN
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi arkasındaki bilinçsiz kişilerce çöplük alanına dönüştürülen yerde dün yangın çıktı.
Saat 15.30 sıralarında 5 dönümlük arazi içerisinde çıkan yangında otlar ve alandaki çöpler alev aldı. Yangında alev alan lastikler siyah dumanların yükselmesine neden oldu.
Çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle tarlalara sıçradı
Yangın, İtfaiye ekipleri ve Lefkoşa Türk Belediyesine ait araçlar ile söndürüldü. Çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile çöp ve moloz artıkları yandı.
 
 
 
 
 
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