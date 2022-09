“Çöp alanlarında Vahşi Depolama Sistemi’den vazgeçilmeli”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, çöplük yönetiminde devletin hiçbir politikası olmadığını belirterek, “Hükümet programlarına özellikle Lefke bölgesi için madenciliğe yönelik maddeler konulacağına, tüm bölgeler için çöplük yönetimi ile ilgili ciddi çözüm maddeleri konulması gerekmektedir” dedi.

Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz aylarda Lefke İlçesi çöplük alanında çıkan yangından dolayı bölge halkı ile Lefke bölgesine yakın Güney Kıbrıs köylerinin de etkilendiğini belirtti.



Özellikle çöp alanlarındaki yangınlarda çıkan dumanın ne içerdiği konusunda bir analiz yapılmadan tahmini yorum yapılması doğru olmasa da, kokusundan dolayı her yönden etkisinin büyük olduğuna inandıklarını kaydeden Hızlı, şöyle devam etti:



“Lefke Belediyesi’ne ait çöp alanının ağır metal içeren maden bölgesinde olması bir başka sıkıntıyı ortaya çıkarmaktadır. Daha önceleri çöpler, vidanjör atık suları Gemikonağı deresi, LAÜ yakınlarındaki tepelere ve çeşitli farklı yerlere dökülüyordu. Lefke çöplük alanı her ne kadar da yanlış yere yapılmış olsa da en azından birçok yerin kirletilmesi engellenmiş oldu.



Yeniden belirtmek istiyoruz, Lefke çöplüğünün şu anki yeri de kesinlikle yanlıştır. Buna o dönemde onay veren makamlar neden yerleşim yerine yakın bir bölgeye onay verdiler diye de sorgulamak gerekmektedir.



-Çöp alanlarına giriş çıkış korumalı olmalı



Çöp alanlarının ıslahı, yönetimi, çöpün evlerde ayrıştırılması, ayrışan çöpün geri kullanım, kompost yapımı veya çöplük alanlarında vahşi depolama yapılmadan gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması bir devlet politikası olmalıdır. Belediyeler de buna uymalı ve bu süreçte ve her zaman çöp alanlarına giriş çıkışın kontrollü ve korumalı bir hale getirilmesi sağlanmalıdır.”



Hızlı, son aylarda Lefke Belediyesi’ne ait çöplük alanında çıkan yangınlar gibi, farklı belediyelerin çöp alanlarında da çıkan ve hatta bir Avrupa Birliği projesi olan Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangının aslında çöplük yönetimi ile ilgili devletin hiçbir politikası olmadığını açık açık gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:



“Hal böyle iken, hükümet programlarına özellikle Lefke bölgesi için madenciliğe yönelik maddeler konulacağına, çöplük yönetimi ile ilgili ciddi çözüm maddeleri konulması gerekmektedir.



Derneğimizin, çöplerin evlerde ayrıştırılması, bir diğeri de çöplük alanında ayrıştırılması ile ilgili uzmanlar tarafından hazırlattığımız iki Avrupa Birliği projesi geçtiğimiz yıllarda veya bu yılki başvurumuz da kabul edilmiş olsaydı bugün ve gelecekte Lefke ilçesine ait çöp alanına giden çöp oranı çok daha düşük, ayrıştırılan ve geri dönüşüme gönderilecek çöpler kirliliği engellerken, geri dönüşümden elde edilecek gelir ile daha temiz yatırımlar yapılabilecek hatta kompost yapımı ile halka sürdürülebilir bir hizmet verilebilecekti.



Bugünlerde farklı bölgelerde ve Lefke’de yaşanan çöplük yangınlarını durdurmak için çöplüğe gelen çöp oranını azaltmak çöplükte yangın çıkmasını engellemeyecektir. Yangının çıkış sebepleri uzmanlar tarafından incelenmemiş, incelenmiş ise de resmi bir açıklama yapılmamıştır.



-Vahşi depolamadan vazgeçilmeli



Her şeyden önce acilen yapılması gereken şey, vahşi depolama modelinden vazgeçilmesi ve bunun için devletin tüm belediyelere ihtiyaç olacak olan desteği sağlaması gerekmektedir.



Çöplük alanlarında Vahşi Depolama Sisteminden derhal vazgeçilmeli ve bunun için devletin tüm belediyelere destek vermesi için acilen proje yapılıp çok kısa bir sürede hayata geçirilmesi gerekmektedir.”