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Çöl sıcakları geliyor

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Çöl sıcakları geliyor
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Meteoroloji Dairesi, ülkenin 18-19 Nisan tarihlerinde, sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, beklenen en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerinde, 35 - 37 derece dolaylarında olacağını duyurdu ve vatandaşları tedbirli olma konusunda uyardı.  

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Nisan dönemini kapsayan haftalık raporuna göre ise, hava, bir hafta boyunca parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde, önümüzdeki günlerde yer yer 37 dereceye kadar çıkacak, daha sonra ise ülke genelinde 28-32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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