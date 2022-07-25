Çöl sıcakları etkili olmaya devam edecek

Ülke, alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde.
Meteoroloji Dairesinin 26 Temmuz -1 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava açık, sıcaklık iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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