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Çöl sıcakları etkili olmaya devam edecek

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Çöl sıcakları etkili olmaya devam edecek
Ülke, alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde.
Meteoroloji Dairesinin 26 Temmuz -1 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava açık, sıcaklık iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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