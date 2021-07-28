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Çöl sıcakları etkili olacak

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Çöl sıcakları etkili olacak
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 - 43 derece ve sahillerde 34 - 37 derece olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge 29 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı esecek.

 
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