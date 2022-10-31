Çoklu tarife, hayal kırıklığı yarattı

Elektrik ücretlerinde “yeni” çoklu tarife vatandaşta tam bir hayal kırıklığı yarattı. Sistemi eleştiren birçok kişi vatandaşa tekli sistemde kalmalarını tavsiye ediyor



Elektrik ücretlerinde çoklu tarifeye geçişin tam bir hayal kırıklığı yarattığı belirtiliyor. Uzmanlar, büyük iddialarla açıklanan çoklu tarifenin, geçmişte uygulanan tarifeyle alakası olmadığını söylerken, vatandaşın elektrik fatura tutarını azalttığı yerde artırdığını ileri sürüyor. 24 Ekim tarihinde tüketiciye sunulan “yeni” çoklu tarife uygulaması “gönüllü” sisteme bağlanırken, bundan faydalanmak isteyen tüketicilerin Kıb-Tek’e başvuru yapması istendi. Ancak, bir haftalık sürede çoklu tarifeye dönen kullanıcı sayısının 50-70 kişi arasında kaldığı bildirildi. Nisan 2019-Şubat 2022 arasında kullanılan “eski” çoklu tarife, halk tarafından benimsenmişti.

FATURA MİKTARA DEĞİL SAATE GÖRE…

Çoklu elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabilecek. Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim-15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan saat 07.00’den 17.00’ye kadar, elektrik fiyatı kilowatt saat başına 3.3285TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan saat 17.00’den 22.00’ye kadar elektrik fiyatı 4.6046TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan 22.00 ile 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2.1941TL olarak uygulanacak. Tek zamanlı tarifede kullanılan kilowatt elektrik miktarı üç ayrı dilimle fiyatlanıyor.

SADECE ÇOK YÜKSEK KULLANIMDA AVANTAJLI…

El-Sen eski başkanlarından Tuluy Kalyoncu, yaptığı hesaplamalarla 1,150 kilowatt saat altındaki kullanımlarda çoklu tarifenin faturaları şişirdiğini ortaya koydu.

Kalyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faturaların nasıl değiştiğini örneklerle açıklarken, “Soranlara; ‘Çoklu Tarifeye Geçmeyin’ diyeceğim hiç aklıma gelmezdi.” dedi. Tuluy Kalyoncu, tüm dünyada tüketimi düşürmek için kullanılan çoklu tarifenin, ülkemizde “zengini koruyup kollamak ve tüketimi teşvik etmek için kullanıldığını” iddia etti. Kalyoncu, “Aylık tüketimi 1.150 kWs’in üzerindeki tüketiciler çoklu tarife ile daha az fatura ödeme imkânına kavuşuyor. Tüketim arttıkça, avantajları da artıyor” iddiasında bulundu.



