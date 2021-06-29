Çöken kerpiç evin kötü manzarası sabah olunca yürekleri dağladı

Yiğitler köyünde eski kerpiçten inşa edilmiş iki katlı ev çöktü, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Üzücü olay bugün 00.30 sıralarında meydana geldi.

Raşit Özsağlam (70), Hacer Özsağlam (65) ve Müseret Özsağlam’ın (34) birlikte yaşadığı eski kerpiç evin yatak odasının da bulunduğu üst katı çöktü.



Aile bireyleri, uyurken çöken evin moloz yığınları altında kaldı.

Yiğitler köylülerinin yardımıyla çıkarılan Raşit, Hacer ve Müseret Özsağlam, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Raşit Özsağlam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hacer ve Müseret Özsağlam’ın tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.



DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ BAŞKANI KARAVEZİRLER TAZİYE ZİYARETİ YAPTI

Öte yandan gece yarısı çöken evin enkazını incelemek ve aileye taziye ziyaretinde bulunan Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Karavezirler, Özsağlam ailesi yakınlarına başsağlığı dileyerek bilgi aldı.