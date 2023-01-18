İki kez meme kanseri olan ve son olarak beyninde kütle tespit edilen 36 yaşındaki İnci Avcı, İstanbul’da başarılı bir operasyon geçirerek evine döndü

10 yıl arayla iki kez meme kanseri olup, tek göğsünü aldırmak zorunda kalan ve bu kez de beyninde kütle tespit edilen 36 yaşındaki İnci Avcı, İstanbul’da başarılı operasyon geçirdi.

Avcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Beni tanıyan tanımayan herkesin o kadar dualarını aldım ki Allah hepinizden razı olsun, çok teşekkür ediyorum sevgilerimi saygılarımı sunarım hepinizi çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

Avcı’nın paylaşımı şöyle:

“Çok şükür evime geldim çocuklarımın başındayım.

Burdan öncelikle sağlık bakanımız İzlem Gürçağ Altuğra’ya, Prof. Dr. Mete Karatay ve İdris beye, dernek başkanımız Raziye anneme, Federasyon başkanı Hasan hocam, bilgin hocam, canım Petek Hocam, birbirinden değerli hocalarıma, Güneş hanıma, İskele Kanser Hastaları Ersin hanıma, Gazimağusa Belediyesi’ne, Atatürk Kreşi öğretmenlerine ve çalışanlara, canım arkadaşlarıma, Firuze Ceylan Cansel Naz Zumba aileme burdan ismini sayamadığım canım arkadaşlarıma, beni hiç yalnız bırakmayan Gönül ablama. Beni tanıyan tanımayan herkesin o kadar dualarını aldım ki Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgilerimi saygılarımı sunarım hepinizi çok seviyorum.”

