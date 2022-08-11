Çok konuşulan iki fotoğraf

Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'na katılan Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki fotoğrafı çok konuşuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin ve sporcularının davet edilmediği Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'na katılarak bazı kesimlerin büyük tepkisini toplarken, iki fotoğraf çok konuşuldu."Yeni siyaset" olarak Kıbrıs'ta "egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü"yü dillendiren Tatar, 56 İslam ülkesine de bu eşitlik ve statüyü tanıtmayı başaramadı.Tatar'ın önceki günkü açılış sırasında 'bir adım geriden' gelen fotoğrafı dikkat çekti.Tatar, yaşananları "İslami İşbirliği Teşkilatı 56 ülkeden ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti bizi bu oyunlara dahil etmek için çok mücadele verdi esasında ama 56 ülkeden oluşan teşkilat bunu kabul etmedi" sözleriyle savunurken, Cumhurbaşkanı Tatar, İslami Dayanışma Oyunları açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı konuk devlet başkanlarıyla yaptığı gayrı resmi anları paylaştı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk gençliğinin davet edilmediği İslami Dayanışma Oyunları açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve konuk devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Tatar’ın Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte çekilen fotoğrafı da gündem oldu.Fotoğrafta Erdoğan ve Aliyev’in elleri kenetlenirken, Tatar’ın ellerinin ise kucağında olduğu dikkat çekti.Tatar'ın önceki günkü açılış sırasında liderlerin 'bir adım gerisinden' geldiği görüldüErdoğan ve Aliyev’in elleri kenetlenirken, Tatar’ın ellerinin ise kucağında olduğu dikkat çekti