Halil Falyalı’nın 21 yıllık avukatı Mustafa Asena, Falyalı için “Çok iyi bir insandı. Mafya değildi. Uyuşturucu ile ilgili bir bağlantısı yoktu. Tutuklanması bir oyundu, komploydu” dedi







Silahlı saldırıda öldürülen iş insanı Halil Falyalı’nın 21 yıllık avukatı Mustafa Asena konuştu.

Asena, “Tutuklanması bir oyundu, komploydu. Bunun hazırlığını yapardı birileri” dedi.

Falyalı için “Çok iyi bir insandı. Mafya değildi. Bir düşmanı yoktu” diyen Asena, Falyalı’nın mafya olmadığını, işlettiği bet ofisleri ile zengin olduğunu belirtti.

“KARALAMAYA ÇALIŞTIKLARI GİBİ BİR İNSAN DEĞİLDİ”

Falyalı’nın söylendiği gibi bir insan olmadığını anlatan Asena, “Ben Halil’i 21 yıldır tanıyorum. Ben uyuşturucu davalarına bakmam. Bunu herkes bilir. Halil’in söylendiği gibi uyuşturucu ile ilgili bir bağlantısı yoktu. Öyle bir şey olsa avukatlığını yapmazdım. Çok iyi bir insandı. Karalamaya çalıştıkları gibi bir insan değildi. Gençliğinde ufak tefek kavgaları dışında bir olayı yoktu. Kesinlikle mafya değildi” dedi.

“TUTUKLANMASI, YAKALANMASI BİR KOMPLOYDU”

Falyalı’nın geçtiğimiz Ekim ayında tutuklanması olayı ile ilgili de sorulan soruya yanıt veren Avukat Mustafa Asena, olayın tamamen bir kurgu, komplo ve yalan olduğunu söyledi.

Asena, “Yakalanması, tutuklanması bir oyundu. Komploydu. Bunun hazırlığını yapardı birileri. Olay yalandı. Sonradan da ortaya çıktı zaten” dedi.

Bilindiği gibi Halil Falyalı ile 3 çalışanı, 2021 Ekim ayından sahibi olduğu Les Ambassadeurs Casino’dan para çaldığı gerekçesiyle bir çalışanın darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmış, görülen davalarda darp edildiğini iddia eden çalışan Turgut Katırcı, ifadesini geri çekmişti. Katırcı, “Kimse beni darp etmedi. Zorla malımı almadı” demişti.

