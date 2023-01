“Çok işler başardık”

YDP’nin iki milletvekili ve bir bakanlıkla çok işler başardığını vurgulayan Bakan Arıklı, 2023 içerisinde ülkenin 4.5G’ye kavuşacağını, yeni Havalimanı’nın açılacağını ve her eve fiber-optik altyapı projesine başlanacağını söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sarf edilen çaba ve gösterilen kararlılık sayesinde 2023 içerisinde ülkenin 4.5G’ye kavuşacağını, yeni Havalimanı’nın açılacağını ve her eve fiber-optik altyapı projesine başlanacağını söyledi.

Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) iki milletvekili ve bir bakanlıkla çok işler başardığını kaydederek, tüm imkânsızlıklara rağmen yerel bütçe ile Girne-Alsancak Yolu’ndaki çalışmaların da son aşamaya geldiğini ifade etti.

Bakan Arıklı, tüm olumsuzluklara ve "hükümet içerisindeki engellemelere rağmen" 4.5/5G ihalesini sonuçlandırdıklarını, 6 ay içerisinde bu hizmetin devreye gireceğini belirtti.

Her eve fiber-optik altyapı projesinde Gönyeli’nin pilot bölge olarak seçildiğini aktaran Arıklı, “4.5/5G ihalelerinden devlete önemli kaynak yaratmış olduk. Umarım bunun 1-2 milyon TL’si Bakanlığa verilir de her eve fiber-optik projesinde pilot bölge olarak seçilen Gönyeli’de çalışmaları başlatırız” dedi.

Arıklı, yeni Havalimanı’nın bittiğini ve teknik cihazların montajının yapıldığını söyledi. Montajın tamamlanmasının ardından şubat içerisinde deneme uçuşlarına başlanacağını belirten Arıklı, yeni Havalimanı’nın turizm sezonunun başlangıcından önce resmi olarak açılmasının planlandığını kaydetti.

Arıklı, tüm imkânsızlıklara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “10 yıldır bekleyen Girne-Alsancak yolunu öz kaynaklarımızla yaptık. Birkaç tane istimlak var. Bürokrasimizi aşıp onu hızlandırabilirsek, Lefkoşa-Kuzey Çevre Yolu’nun Alayköy’e uzanan batı bölümü kısa sürede tamamlamış ve Lefkoşa trafiğini büyük ölçüde rahatlatmış olacağız” dedi.