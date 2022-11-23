Özker Özgür, 17’nci ölüm yıl dönümünde anıldı





CTP Genel Başkanlığı, bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Özker Özgür’ün 17’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği başkanıyken Özker Özgür’ün sık sık derneği ziyaret ettiğini anlattı. Yıllar sonra Kıbrıs’a döndüğünde Kumsal Parkı’nda Özker Özgür ve Zehra Özgür’le sabah yürüyüşleri yaptığını ifade eden Tatar, “Onu büyük bir özlemle yad etmek istiyorum. O bizim için çok değerli bir kişiydi” dedi. Tatar, Annan Planı döneminde Özker Özgür’ün, referandumda Güney Kıbrıs’tan “hayır” çıktığında yıkıldığından da bahsetti.

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, Özker Özgür’ün en önemli özelliğinin barışa olan bağlılığı ve tutkusu olduğunu belirterek, “Barış en büyük talebiydi, en büyük isteğiydi ve barışın iki toplumu yakınlaştıracağı ve birleştireceği inancına tam olarak inanıyordu” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, Özker Özgür’ün, nerede karşılaşılsa durup, sohbet edilebilecek bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti. Töre, “Saygın bir kişilik kazanmıştı, sohbeti de güzeldi farklı fikirler, farklı düşünceler olsa da…” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün insan sevgisine, demokrasiye, özgürlüğe, barışa adanmış hayatlar olduğunu vurguladı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ü sevgiyle, hasretle ve özlemle andıklarını belirtti.

Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay da, Özker Özgür’ün 17’nci, Zehra Özgür’ün 14’üncü ölüm yıl dönümlerinde onları sevgi ve özlemle anarak, acılarını taşırken, yanlarında olan herkese teşekkür etti.

“Ne öğrendiysek onlardan öğrendik” diyen Özersay, “Teşekkür ederiz Zehra annemiz... Teşekkür ederiz Özker babamız...” diyerek, konuşmasını tamamladı.



