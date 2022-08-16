“Çok ciddi kaos yaşanacak”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının ülkede çok kısa zamanda kaos yaratacağını vurguladı



Belediyelerde örgütlü sendikalar Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), reform talep ettikleri 51/95 sayılı Belediyeler Yasası hakkında Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis önünde yaptığı açıklamada, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının komitede oy çokluğuyla geçtiğini hatırlatarak, tasarının ülkede çok kısa zamanda kaos yaratacağını savundu.

27 yıl önce yapılan 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın komite gündemine alındığını ifade eden Yalınkaya, belediyelerin, görev, yetki ve sorumluluklarını, gelirini, giderini her şeyini belirleyen yasanın bu yasa olduğunu söyledi.

Tüm tarafların uzlaşısıyla bu yasanın ivedi bir şekilde komiteden geçmesi ve genel kurula gönderilip, yasalaşmasını talep eden Yalınkaya, “Reform dediğimiz her şey bu yasa içerisinde düzenlenmelidir” dedi.

Reform isteniyorsa bunun tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Yalınkaya, hükümet, muhalefet, sendikalar, sivil toplum ve halkın hep birlikte hareket edilerek, belediyelerin önünün açılabileceğini kaydetti.

“Belediyelerin birleştirilmesi değil ortadan kaldırılmasının” söz konusu olduğunu ileri süren Yalınkaya, tüzel kişiliği ortadan kaldırıp, yeni bir belediye yaratılacağını söyledi. Bu nedenle çok ciddi kaos yaşanacağını öne süren Yalınkaya, yeni kurgulanacak belediyenin personel harcamalarının bile engellenebileceğini iddia etti.

Yeni kurgulanacak belediyelerin altyapısının müsait olmadığını, kaynak da ayrılmadığını savunan Yalınkaya, belediyelerin birleştirilmesinin böyle olmaması gerektiğini savundu. Mustafa Yalınkaya, belediyelerin kaynaklarının çalındığını da iddia etti.

Bazı belediye başkanlarının yeni kurgulanacak olan bölgelerde seçim çalışmasına başladığını savunan BES Başkanı Yalınkaya, “Bu bölge halklarına ve emekçilere ihanettir” diye konuştu.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da, hükümetin sadece sayılar üzerinden reform dizayn etmeye çalıştığını savunarak, “yasa tasarısının inatlarının karşılığı olarak komiteden geçirildiğini” kaydetti.

Belediyelerin reforma ve düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Aşam, bunun sadece sayıya indirgenmesi durumunda hiçbir şeyin düzeltilemeyeceğini aksine var olan kaosun ve çıkmazların daha da derinleşeceğini belirtti.

“Sayıları belirlediler ama neyi çözdüklerini kendileri dahi bilmiyorlar” diyen Koral Aşam, çok büyük sıkıntılar olduğunu ileri sürdü.

