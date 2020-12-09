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“Çok ciddi işten çıkarmalar olabilir”

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İşverenler Sendikası,bine yakın işverenin kepenk indirdiğini vurguladı ve uyardı: “Asgari ücretin belli olması halinde çok ciddi işten çıkarmalar yaşanabilir”

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“Çok ciddi işten çıkarmalar olabilir”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası (KTİS) Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak, asgari ücret hakkında konuştu.
Sungur, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz neticesinde, bine yakın işverenin kepenk indirdiğini hatırlattı.
Bu süreçte dövizin değişiminden ötürü işverenlerin direndiğini aktaran Sungur, birçok işverenin personelinin maaşını borçlanarak ödediğine ve asgari ücretin belirli bir rakam olması halinde işten çıkarmaların yaşanacağını ifade etti.
İşverenin ekonomik kriz içerisinde personele maaş ödemekte zorlanırken, asgari tutarın belirlenmesi, işverenleri zarara uğratarak çok ciddi işten çıkarmalara sebep olacağını tekrar yineleyen Hasan Sungur, işvereni ve işçiyi dar boğaza sokmadan, nasıl iki tarafında rahatlatılması gerektiği noktasında çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti.
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) ile çalışmalar yapıldığına da değinen KTİS Başkanı Sungur, insanların mağdur olmaması adına çalışıldığını belirtti.
Asgari ücret konusunda şu anda konuşulan net bir rakam olmadığını da ifade eden Sungur, “Rakam olmaması bizim çalışmalarımızı etkilemez… “ dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 
1 Şubat 2020 yılı tarihinde belirlenen asgari ücret, aylık 3 bin 820 TL ile aylık net olarak işçiye ödenen tutar ise 3 bin 323 TL olarak aktarılırken; Saatlik 22.04 TL, günlük 176, 31 TL ve haftalık 881.54 TL olarak açıklanmıştı. 
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, en son 25 Kasım tarihinde toplanmış olup, herhangi bir sonuca varılamamıştı.
Önümüzdeki günlerde tekrar toplanması bekleniyor.
 
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