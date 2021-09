Karpaz’daki çalışmalara katılan Erol Adalıer’den korkutan açıklama: “Çok büyük bir felaketle karşı karsıyayız. 20 bin ton ve her geçen saat bu artıyor. Kıbrıs’a ulaşmasına 20 mil kaldı”





Suriye’den Akdeniz’e sızan petrol konusunda Başbakanlık talimatıyla Karpaz bölgesindeki çalışmalara katılan Deep Dive Diving Centre’in Direktörü Erol Adalıer, Suriye’den 20 bin ton fuel-oil yakıtının denize sızdığını ve her geçen saat yayıldığını ifade ederek, petrol sızıntısının yayılmasını izleyen en son simülasyona göre, sızıntının Karpaz Burnuna ulaşmasına 20 mil kaldığının görüldüğünü söyledi.

Adalıer, sızıntının Karpaz Burnu’na ne zaman ulaşmasının beklenildiğine ilişkin şu an kesin bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını ifade ederek, bunun rüzgarın ve akıntının etkisiyle değişebileceğini belirtti.

Erol Adalıer, sadece Kıbrıs’ın değil, Akdeniz’e sahili bulunan tüm ülkelerin “büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıya” olduğunu ifade ederek, “uluslararası bir sorun” olarak nitelendirdiği bu çevre felaketine Akdeniz’e sahili olan tüm ülkelerin ivedilikle müdahale etmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Erol Adalıer, Başbakanlığın talimatı ile Karpaz bölgesinde konuşlandıklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk Petrolleri’nden bariyerlerin alındığını ve ekibin deniz ve karadan ilk müdahaleyi yapmak için hazırda beklediğini söyledi.

Adalıer, “Karadan ve deniz yolu ile ekibimiz burada... Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın ekipleri de Karpaz’da uçta bekliyorlar. Sahil Güvenlik ekipleri sızıntının olduğu noktada bekliyorlar. Türkiye Acil Müdahale Ekibi ile sürekli irtibat halindeyiz” diye konuştu.

Adalıer, deniz içinde fuel-oil etrafına bariyerler oluşturularak petrolün karaya vurmasının engellenmesine ve çevrenin en az şekilde etkilenmesi çalışacaklarını kaydetti.

“ÇOK BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARSIYAYIZ. 20 BİN TONDAN BAHSEDİLİYOR”

2013’te Kalecik’teki petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmalarında ekipleriyle birlikte görev alan Adalıer, şu an yaşanan petrol sızıntısının “çok daha büyük bir felaket” olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Çok büyük bir felaketle karşı karsıyayız. 20 bin tondan bahsediliyor ve her geçen saat bu artıyor. Türkiye’den Ulaştırma ile irtibat halindeyiz. Kıbrıs’a ulaşmasına 20 mil kaldı… Yapılan simülasyonda sızıntının Karpaz Burnu’na ulaşacağı görülüyor. Tabii akıntı ve rüzgarın etkisi ile yön değişebilir. Şu anda Türkiye ile temastayız. Türkiye’den de yardım gelecek. Fuel-oil yakıtını denizde iken toparlamayı düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz.

“BU BÜYÜKLÜKTEKİ PETROL SIZINTISINA EKİPMAN YETERLİ DEĞİLDİR”

Adalıer, bu büyüklükteki petrol sızıntısına müdahale için ülkedeki ekipmanın “yeterli” olmadığını ifade ederek, “Türkiye’de Mersin’de konuşlanmış birçok firma var, direktif bekliyorlar. Ancak bu uluslararası bir olaydır” diye konuştu.

Adalıer, petrol sızıntısına müdahalede “malzeme, araç temini, konuşlanma” için bir süre gerektiğine işaret ederek, “Biz hızlı müdahale ettik ama İstanbul’dan malzemenin Mersin’e gelmesi bile süreçtir” dedi.

Suriye'nin Banyas Termik Santrali'nde bulunan akaryakıt içeren bir tankta geçen hafta başı meydana gelen sızıntıya müdahale için zamanında harekete geçilip geçilmediğine ilişkin bir soru üzerine Adalıer, şunları kaydetti:

“Her kaza kendine göre müdahale edilir. Meydana gelen sızıntı karaya da vurabilirdi, orada kalabilirdi de. Rüzgar ve akıntının etkisi, çok önemli. Bu nedenden dolayı sızıntının nasıl ilerleyeceğini tahmin edemediler. Suriye’de de karmaşa var. Bu ürünün kopup geleceğini tahmin edemediler. Sızıntı şu an uluslararası bir sorun haline geldi. Tüm Akdeniz için çok büyük bir tehlike. Umarım uluslararası müdahale yapılır. Akdeniz’e sahili olan tüm ülkelerin müdahil olması lazımdır. Güney, Kuzey, Türkiye, Yunanistan, İtalya…”