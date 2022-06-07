ÇOK ACİL KAN ARANIYOR!!!

Ameliyata girecek olan Ali Doğan Özoğul için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 8 Haziran Çarşamba (YARIN) sabah verilebilecek AB rh+ canlı kana ihtiyaç duyulmaktadır.

Kan verebilecek gönüllüler 0542 881 25 55 nolu telefondan bize ulaşabilirler.