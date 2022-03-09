Çok acil kan aranıyor

Ameliyata giren bir hasta için ÇOK ACİL 0 RH POZİTİF kana ihtiyaç vardır.

Kan verebilecek olanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kan merkezine NEVAL YAĞBASAN adına başvurmaları önemle rica olunur.



İletişim: 0533 841 42 25