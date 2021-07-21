Çok acil kan aranıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yatmakta olan talasemia hastası CENGİZ TAVUKÇUOĞLU için ÇOK ACİL A RH (+) kana iihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların hastanenin kan bankasına müracaatları önemle rica olunur.



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