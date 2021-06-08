ÇOK ACİL KAN ARANIYOR

Mehmet Erekli adına ÇOK ACİL 0 RH Pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermmek isteyenlerin Yakın Doğu Hatanesi veya Devlet Hastanesine müracaat etmeleri rica olunur.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.