Çok acil 4 Ünite A pozitif trombosit kan ihtiyacı var

Ahmet Sakallı için çok acil 4 Ünite A pozitif trombosit kan ihtiyacı vardır.
Kan vermek isteyenler Kan Bankasına veya 0542 854 8081 ile 0533 826 5666 numaralı telefonlara ulaşabilirler.
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