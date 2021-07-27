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Çok acil 4 Ünite A pozitif trombosit kan ihtiyacı var

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Çok acil 4 Ünite A pozitif trombosit kan ihtiyacı var
Ahmet Sakallı için çok acil 4 Ünite A pozitif trombosit kan ihtiyacı vardır.
Kan vermek isteyenler Kan Bankasına veya 0542 854 8081 ile 0533 826 5666 numaralı telefonlara ulaşabilirler.
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