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“Çocuklarınızı Türk okullarına gönderin”

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Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, ailelere seslenerek, "Çocuklarınızı Türk okullarına gönderin" çağrısı yaptı

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“Çocuklarınızı Türk okullarına gönderin”
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Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen “6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ne katıldı. 
Kıbrıs Türk kültürü el sanatları ve yiyeceklerden oluşan ürün stantlarının kurulduğu, halk dansları performanslarının sunulduğu festivalden elde edilecek gelir, İngiltere’deki Türk okulları ile Türkiye’de meydana gelen depremde zarar görenlere bağışlanacak. Festivale, Başbakan Ünal Üstel de katıldı.
Festivalde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi ve festival komitesine kendisini davet ettiği için teşekkür etti.
İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri için festivalin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, festivallerin sosyal buluşma ve farklılıkları bir araya getirme bakımından önemli olduğunu söyledi.
İngiltere’de farklı alanlarda başarı elde eden Kıbrıslı Türkler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kimliğimizi ve KKTC ile kültürel bağımızı korumak çok önemlidir. Türk okulları yararına düzenlenen bu festival vesilesiyle ailelere çocuklarını Türk okullarına göndermeleri ve Türk dilini, tarih, kültür ve geleneklerini öğrenmelerini sağlamaları çağrısı yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.  
Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de eğitim alan ve yaşayan biri olarak birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, “Sizin İngiltere’deki sesiniz ve gücünüz bizim için manidardır. Her biriniz bizim güzel ülkemizin temsilcisisiniz. Ülkemiz için duyduğunuz vatan sevgisini çok iyi biliyorum” dedi. 
 
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