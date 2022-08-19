Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu “Çocuklarına süt içiremeyen anneler var, bu bir anne için ne demek biliyor musunuz?” diye sordu



Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu, “Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Eskiden de böyle idi ama şimdi her şey göz önünde. Çocuklar gençler daha lüks bir hayat yaşamak hülyasında. Bunlara ulaşamadığı noktada da… Her insan karnını bir şekilde doyuruyor, makarna ile de doyuyor ama yoksullaşmanın daha da ağır hissedildiği ülkeler var…” dedi.

Katıldığı TV programında konuşan Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu, “8 bin 690 TL ile 4 kişilik bir aile yaşayabilir mi? Asgari ücretlinin tanımı eş ve 3 çocuğuna kadar geçindirmekle ilgilidir. Bugün kiraların durumu belli. Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz. Hiçbir şey kullanmayacaksın ki bin TL ile ayı kurtaracaksın…” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir aileye yardım kapsamında gerçekleştirdikleri bir ziyarette 4 çocuklu ailede bir annenin dört çocuğa süt içiremediğini gözlemlediklerini, annenin bu konuda yaşadığı sıkıntıyı dinlediklerini anlatan Özlem Dinçoğlu, “Çocuklarına süt içiremeyen anneler var, bu bir anne için ne demek biliyor musunuz?” dedi.



