“Çocuklarına harçlık veremeyen babalar var”

Mağusa Belediyesi’nde 13 aydır ek mesailer ile mart ayı maaşlarını alamayan personel greve gitti. Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Özüşen, çocuklarına harçlık veremeyen babalar olduğunu belirterek, “Hiç mi yüreğiniz yanmaz” diye tepki gösterdi

Gazimağusa Belediyesi çalışanları, mart ayı maaşlarının ödenmemesi ve 14 aydır ödenmeyen ek mesailer nedeniyle dün 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.Gazimağusa Belediyesi önünde ellerinde pankart taşıyan grevciler, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i slogan atarak istifaya davet etti.Gazimağusa Belediyesi önünde grevcilere hitap eden Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, Belediyenin personeline, bugün itibariyle, ‘ihtiyat sandığı –sigorta yatırımları hariç’, maaş ve ek mesai olarak toplam 8 Milyon TL’lik vereceği olduğunu belirtti, grevin süresiz greve dönüşeceği sinyali verdi.Özüşen, “Tüm bunları telafi etmenin tek çıkar yolu Başkan’a göre yeniden borçlanmak. Bu nedenle 20 Milyon TL borçlanma talebi yapılmıştı, biz buna da karşıyız.” dedi.Yapılan grev ve nedenleriyle ilgili ayrıntılı bilgi veren Özüşen, şunları ifade etti:“Gamabel, geçici ve kadrolu personel olarak üç sınıf çalışanlarız, hepimiz biriz, aynı şartlarda çalışıyoruz. Sendika üyelerimiz olmasa bile onların yanındayız, Gamabel şirketi çalışanlarının yarısından fazlası Şubat ayı maaşını hala almadı, 500 bin TL toplam alacakları var.Mart ayı maaşları 1 Milyon 100 bin TL, bunlar da hiç ödenmedi.Kadrolu ve geçici personellerin Mart ayı maaşları da hala ödenmedi, bu da 5 Milyon TL’dir.14 aydır ek mesai ödemeleri yapılmadı, bunlar da 1 Milyon 600 bin TL’dir. Bunun yanında Gamabel’in çalışanlarının ihtiyat sandığı sigorta ödemeleri 14 aydır yapılmıyor, kadrolu personelin de yasa gereği faizli ve cezalı devlet katkısından kesiliyor. Mart ayı bu yatırımlar kesilince, bunun yanında diğer giderlerle birlikte belediyenin maaş ödeyecek parası kalmadı. Devlet katkı payın olan 5,5 Milyon TL’den hesabımıza hiç para aktarılmadı.”Özüşen şöyle dedi:“Ayın 28’inden beridir veznelerimizden toplana paralardan 1 TL bile işçilerimizin hesaplarına aktarılmadı. Bu yapılsaydı vezneleri olsun açık tutardık ama bu bile yapılmadı”Özüşen, sendika olarak Gazimağusa Belediyesinde 8 ayda 8’inci grevi yaptıklarını belirterek, gereken hassasiyeti gösterdiklerini, öneri ve ikazlarda bulunduklarını, grev yapmamak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Gazimağusa Belediyesinde bunlara karşılık verecek idareyi karşılarında göremediklerini söyledi.Belediye bünyesinde geçen ay da istihdamlar yapıldığını belirten Özüşen, bu istihdamların belediye çalışanlarının geleceğini ipotek altına aldığını ifade etti.Bugün ayın 7’si olmasına rağmen belediye çalışanlarına bir kuruş dahi maaş ödemesi yapılmadığını belirten Özüşen, şubat ayı maaşı almayanların olduğunu, 14 aylık ek mesai alacaklarının durduğunu ifade etti. Özüşen, “bir iki günlük gecikme için grev yapıyorsunuz” diyen bazı belediye meclisi üyelerine, çocuklarına harçlık veremeyen babalar olduğunu belirterek, “hiç mi yüreğiniz yanmaz” diye seslendi.Bugün itibarıyla Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının 8 milyon TL alacağı olduğunu söyleyen Özüşen, belediyeye göre bunun tek yolunun borçlanma olduğunu kaydetti.Gazimağusa Belediyesinde aylık 7 milyon TL’lik personel gideri olduğunu belirten Özüşen, “Nasıl ödeyeceksin ey idare” diye seslendi.