KTÖS, okullarda dizanteri, tifo, tifüs, Hepatit A gibi viral hastalıklara davetiye çıkarıldığını vurguladı ve Eğitim Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu’nu duyarsızlıkla suçladı





KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 44 ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim okulunda bir mücadele yürütüldüğünü ifade ederek, bu mücadelenin etkisi olarak temizlik ve hijyenden yoksun bir şekilde okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

44 okulda, 11 bin 604 öğrenci, 962 öğretmen ve okul yöneticisi olduğunu belirten Maviş, 44 okuldan 2 tanesinin özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar olduğunu kaydetti.

Dizanteri, tifo, tifüs, Hepatit A gibi viral hastalıklara davetiye çıkarıldığını dile getiren Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nu duyarsızlıkla suçladı.

“Çocuklarımızın sağlığı için endişe duyuyoruz” diyen Maviş, Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar bu okulları denetlemediğini savundu. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin görevlerinden bir tanesinin okulların sağlığıyla ilgili gerekli önlemleri almak olduğunu ifade eden Burak Maviş, “Tuvaletlere girilmiyor, çöpler her tarafta, sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecek bir ortam kalmadı” diye konuştu.

Arabahmet İlkokulu velilerinin, Eğitim Bakanlığı’na pazartesine kadar süre verdiğini dile getiren Maviş, soruna duyarsızlık devam ederse velilerin, çocuklarını okula göndermeyeceklerini kaydetti.

24 okulun da ortaöğretimde benzer durumda olduğunu ve 15 bine yakın öğrencinin bu durumdan etkilendiğini ifade eden Maviş, gelecek hafta sınav haftasının başlayacağına dikkat çekti.

