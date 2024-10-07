Şampiyon Melekler'den Asya Tülek'in babası Mehmet Tülek “Biz çocuklarımızın katillerini biliyoruz. Verin artık cezalarını, ben de yasımı tutayım ve kızımın mezarında başım dik durayım” diyerek adalet arayışını dile getirdi

Adıyaman’da meydana gelen ve 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ile öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel depreminde kızını kaybeden baba Mehmet Tülek, yaşadığı acıyı ve adalet arayışını dile getirdi.

Mehmet Tülek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, otelin yıkılmasından sorumlu olanlara karşı adaletin yerini bulması için çağrıda bulundu. Tülek, enkazda gördüklerini ve yaşanan usulsüzlükleri belgelerle mahkemeye sunduklarını belirterek, "Çocuklarımızın katillerini biliyoruz" dedi.

Turnuva için Adıyaman'a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinden çoğu öğrenci olan 35 kişi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonucu konakladıkları İsias Otel’in yıkılmasıyla hayatını kaybetmişti. “Şampiyon Melekler” olarak anılan bu çocuklardan Asya Tülek’in babası Mehmet Tülek, sosyal medya üzerinden duygusal ve sert bir paylaşım yaparak yaşananları anlattı.

Mehmet Tülek, çocuklarının ölümünden sorumlu olanları tanıdıklarını belirterek, “Biz çocuklarımızın katillerini biliyoruz, cinayeti gördük ve uzman kişilere hazırlattığımız raporlarla bunu kanıtlayıp mahkemeye sunduk. Ancak katiller ve onların paralı avukatları, mahkemeyi yanıltmaya çalışıyor ve sanırım bunda başarılı oluyorlar” dedi.

Kızının cansız bedenini enkazdan çıkarırken yaşadıklarını da paylaşan acılı baba, “Bir hafta boyunca her şeyi gözlerimle gördüm. Kendi ellerimle kolonları parçalarken nevrülsüz demirleri, normalin kat kat üzerindeki etriye mesafelerini, dere çakıllarını gördüm. Kum yığınına dönüşen enkazın üzerindeki kaçak katın devasa betonarme damını gördüm” ifadelerini kullandı.

Tülek, otelin yapım sürecinde yaşanan usulsüzlüklere de dikkat çekerek, “Projeden bağımsız olarak yapılan ikinci asansörü, yıllarca karkas halde beklemiş ve sonradan otele dönüştürülmüş bir binayı gördüm. Bu gördüklerimizin hepsini uzmanlara inceletip raporlaştırarak mahkemeye sunduk” diye konuştu.

Katillerin avukatlarının duruşmalarda yalan senaryolar yazıp oynadıklarını dile getiren Tülek, “Mahkemede izlediğimiz tek şey katillerin avukatlarının yazdığı senaryoyu oynayan aktörlerdi. Çocuklarımızı karşılayan, ama otelle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen yalancı oğlunu da gördük. Yalan şahitler, kayıplarımızın acısını kullanan provokatör avukatlar… Hepsini gördük” dedi.

Yıkılan otelle ilgili olarak hazırlanan raporları eleştiren Tülek, Gazi Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etti. “Bina ilk depremde kum yığınına dönmesine rağmen, bu rapor iki deprem sonucu binanın yıkıldığını söylüyor. Kaçak katın yıkıma etkisinin olmadığına dair asılsız iddialarda bulunuyorlar” diye ekledi.

Son olarak, adaletin bir an önce tecelli etmesini isteyen Tülek, “Hepimiz biliyoruz ki bu vicdansızların açgözlülüğü yüzünden çocuklarımız öldü. Verin artık cezalarını, ben de yasımı tutayım ve kızımın mezarında başım dik durayım” diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Tülek’in bu duygusal paylaşımı, acılı ailelerin adalet arayışındaki kararlılığını ve yargıya olan güvenlerinin sarsıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.