"Çocuklarımıza dünden daha iyi bir gelecek kurma çabasındayız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çocuk Hakları Günü” nedeniyle mesaj yayınlayarak, “Sadece bir sözleşmeye bağlı olduğumuz için değil, aynı zamanda çocuklarımıza duyduğumuz önem ve hassasiyetimiz için, onlara, dünden daha iyi bir gelecek sunma çabasındayız” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çocuk Hakları Günü” nedeniyle mesaj yayınlayarak, “Çocuklarımız bizlerden daha farklı haklara ve korumaya ihtiyaç duyan değerli varlıklarımızdır” dedi.

Tatar mesajında, “Yaşamımızın gündelik hareketliliği içerisinde her ne yaparsak yapalım, aslında bir yandan da çocuklarımız için yapmaktayız. Her yetişkinin, çocukların bugünü ve geleceği ile ilgili yapabileceği şeyler vardır. Esas mesele bunun farkında olmaktır” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin çocuk hakları konusunda, dünyanın birçok ülkesinden çok ileride olduğunu, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12 Mart 1996’da Cumhuriyet Meclisi’nde onaylandığını kaydeden Tatar, “Sadece bir sözleşmeye bağlı olduğumuz için değil, aynı zamanda çocuklarımıza duyduğumuz önem ve hassasiyetimiz için, onlara, dünden daha iyi bir gelecek sunma çabasındayız” dedi.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımızın; barınma, sağlık, eğitim, eşitlik, adalet, özgürlük, barış içinde yaşama ve can güvenliği gibi, vazgeçilemez ve devredilemez haklarını korumanın, sadece çocuklarımızın değil, bu kavramların da geleceği olduğuna inanmaktayız. Temennim, ülkemizde ve dünyada, tüm çocukların hem bugünlerini hem de yarınlarını mutlu yaşamalarıdır. Bunu sağlamak ise biz yetişkinlerin görev ve sorumluluğudur”