Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi, Dr. Akansoy, okulların açıldığına dikkat çekerek, erişkinlerin bulaşa karşı dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu



Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi, Dr. Mustafa Akansoy, okullar açıldığına işaret ederek, erişkinlerin dikkat etmesi çağrısında bulundu.

Akansoy, “Biz erişkinler bulaşmazsak çocuklara ve onlar da sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine bulaştırmazlar. Lütfen, çocuklarımıza cehennemi yaşatmayalım, okulların kapanmasına neden olmayalım” dedi.

Mustafa Akansoy’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama “Cehennemi satın almak” başlığıyla yayımladığı yazısı şöyle:

“Cehhennnemi satın almak

Temel; Vatikan'da gezerken yüzlerde insanın kuyrukta beklediğini görür. Bu kuyruğun cennetten arsa almak isteyen insanlar olduğunu ve 1000 dolar veren herkese Papalık'in arsa sattığını öğrenir, kuyruğa girer. Sıra Temel'e gelince der ki:

' Papaz efendi, ben cehennemin hepsini almak isteyrum.'

Papazlar olmaz, derler. Hır gür çıkar. Konu Papa hazretlerine kadar gider. Papa ' Çağırın bana o deli adamı. ' der. Temel'i Papanın yanına alırlar. Papa sorar.' Cehennemden arsa mı alacan yoksa bütün cehennemi mi satın alacan?

Temel ' Bütün cehennemi satın alacam.'

Papa ' Bütün cehenneme kaç para verirsin?'

Temel ' 10000 dolar veririm.' Anlaşırlar. Temel Papa'dan bütün cehhenemin tapusunu alır. Papa memnun. Temel memnun. Temel dışarı çıkar, kuyrukta bekleyen ahaliye bütün cehennemin tapusunu gösterir ve der ki .' Haçan, ben bütün cehennnemi satın aldım, sizin para ödeyip cennetten arsa almanıza gerek yoktur. Nasıl olsa direk cennete gideceksiniz der.

Cennetten arsa satışları anında sıfırlanır. Papalık perişandır.

En son Papa ile Temel pazarlık yaparlarken görülür. Papa ' Temel , evladım, sana 20 milyon dolar, cehennemin tapusunu geri ver.'

Temel 'Olmaz , az daha yukarı çık. '

Okullar açıldı, erişkinler dikkat edelim . Çocuklarımızı koruyalım. Biz erişkinler bulaşmazsak çocuklara ve onlar da sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine bulaştırmazlar. Lütfen, çocuklarımıza cehennemi yaşatmayalım, okulların kapanmasına neden olmayalım.”

